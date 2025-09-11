韓国発J-POP　感性のシンガーソングライター ウッディ (Woody)「僕の歌を聴いてください。そうすれば僕がどんな人かわかると思います！」

株式会社E-MOTION

韓国人シンガーソングライター ウッディ (Woody)。

韓国のMZ世代が”今、いちばん聴きたいアーティスト”に選んだアーティストだ。さらに2025年6月から8月の間には５曲を世界配信し、現在世界各地で話題を呼んでいる。

そんなWoodyが駐日韓国大使館 韓国文化院韓国コンテンツ振興院（KOCCA）による「K Drama & Music Selection Week 2025」（東京・大阪の両会場）にて日本初となるステージを披露。訪れた人々を魅了した。今後日本でもさらに注目を集めるであろう彼にインタビューを実施した！

ーー「韓国発、J-POPのジャンルで挑戦中」ということですが、どうしてJ-POPなのでしょう？敢えてのJ-POPへ思いは？

僕はJ-POPのカラーがとても好きなんです。日本の独特のメロディーや歌詞ですね。

最近は日本語でも曲を作っています！「星の歌」という曲を作っていますが、後日リリースすることになったら、ぜひ聴いていただけたら嬉しいです。

ーー目標は？

個人的に”おじさんになっても歌を歌っている人”になりたいです！

おじさんになっても、おじいにちゃんになっても歌ってる人でありたいです！

ーーウッディ (Woody)さんの曲を聴くとしたら、まず最初に聴くのがおすすめな1曲は？

「もし世界にひとり残されたなら」（2025年6月25日リリース）でしょうか。この曲を聴いていただければ、どんなメッセージを送りたい歌手か、わかる曲になっています。

ーー今後の計画があれば教えてください

9月18日にR&B「In Me」を韓国でのシングルとしてリリースします。

そして、来年はぜひ日本で公演をしたいと思っています！

ーーこの記事を読んでいる方々へメッセージを！

僕のことを一体どこの誰かご存知なくても大丈夫です！一度、僕の歌を聴いてください。そうすれば僕がどんな人かわかると思います。そして、ぜひ応援してください！いつも心をこめて歌います！

”歌”、そして”J-POP”へこだわりとプライドを持って真摯に向き合うWoody。歌の実力はもちろんのこと、そのセンスや情熱は今後日本の音楽シーンでも活躍の場を広げていくことは間違いない！

新たなスタイルで躍進するウッディ (Woody)、これからの活動から目が離せない！

○ウッディ (Woody)

本名：キム・サンウ

生年月日：1992年2月22日

生まれ：韓国、ソウル

身長：178cm

韓国事務所：GOLDEN MOON ENTERTAINMENT (www.goldenmoon.co.kr)

2011年、ボーイズグループ「N-Train」のメインボーカルとしてデビュー。

2019年から本格的にソロアーティストとしての音楽活動を始め、作詞作曲を始める。

シンガーソングライターとして、自作曲「Fire Up（この歌がクラブに出れば）」で注目を集め、韓国最大の音楽配信サイトMelonで15回も1位に輝いた実績を持つ。

特にInstagramやTikTokなど様々なSNSを中心に、ウッディ (Woody)の楽曲は同世代は勿論、MZ世代からも絶大な支持を受けている。

