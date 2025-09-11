事業拡大を加速するAI×集客・DX×シクミ化で組織最大化セミナー実施レポート

株式会社BOTANICO

2025年9月10日（水）、株式会社BOTANICOはオンラインにて 「事業拡大を加速するAI×集客・DX×シクミ化で組織最大化セミナー」 を開催しました。

本セミナーには 39名のお申込み（1人単価1,538円） をいただき、当日は14名が参加（1人単価4,285円）。

効率的な集客運営を実現しながら、AI×集客・DX×シクミ化で組織の最大化についてお伝えしました。

【セッション内容】

- なぜAI×集客・DX×シクミ化が、経営の加速に直結するのか？- 営業・マーケ・採用…属人化を打破する「再現性ある組織構築法」- 広告も採用も“やりきれない”企業のための自動集客の設計図- 売上・人材定着・業務効率を一貫して改善する“仕組みの型”とは？- 「がんばる組織」から「回る組織」へ。1年後に成果が出る投資思考

登壇者プロフィール

西本 崇政（株式会社リコー／未来デザインセンター TRIBUS推進室 TASUKIチームリーダー）

2001年3月に東京リコー株式会社（現リコージャパン株式会社）に入社以来22年間、法人営業に従事。

のべ数千社の中小企業を担当した経験の中から生まれたビジネスアイデア「事業拡大と経営人材確保を同時に実現するのれん分け支援プログラム」がリコーグループのアクセラレータープログラム「TRIBUS 2022」に採択。

2024年1月より、「のれん分け支援プログラム」の事業化にむけた活動を展開中。

【セミナー登壇実績】

・（社）東京都中小企業診断協会城南支部主催「城南博覧会（ナンパク2024）」

・第5回 FRAX TOKYO「経営お役立ちセミナー」

・第1回 人材不足・人手不足対策EXPO（PEREX）「専門セミナー」 ほか



ゴジキ（株式会社BOTANICO／アシナミSNS監修／野球著作家・評論家）

著書8冊を出版。SNSを起点に出版、メディア出演、法人の支援を次々と実現。

最新刊『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）は予約段階で重版決定。

野球関係の他に経営者・中小企業を対象とした“仕組みで売上をつくる”伴走型支援を展開中。

BOTANCOではアシナミSNSを拡大中

マーケティングを用いた「集客と仕組み化」の実践に精通。

【セミナー登壇実績】

・「共感とデータで“語る力”をビジネスに」SNSで信頼を築く発信戦略 ― YouTube・X・Instagram活用の最前線

・SNS×AI活用によるブランディング戦略と売上創出セミナー

まとめ

今回のセミナーでは、

申込39名／参加14名 という実績とともに、再現性の高い実践ノウハウを共有しました。

今日のテーマはずばり、少人数でもしっかり売上をつくる方法「人に依存しない」仕組みづくりAIやDXをどう活用して成果につなげるかこのあたりを、実際の事例やステップを交えながら、1時間でぎゅっとお届けしました。