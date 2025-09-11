アチーブメント株式会社

アチーブメント株式会社代表取締役会長 兼 社長の青木仁志がパーソナリティを務めるラジオ番組、青木仁志のトップリーダーと語る「成功の技術」。ラジオ日本より、毎週金曜あさ6時から始まる30分番組です。9月12日、9月19日のゲストはジェイリース株式会社 代表取締役社長 中島土様です。

■2年半越し2回目の登場！売上172億円の東証プライム上場企業代表、日本青年会議所第71代会頭が考える”人づくりから始まる”クオリティ最優先の経営とは？

中島様は、大分県出身で2011年に不動産の賃料保証などを行うジェイリース株式会社に入社。2023年6月から代表取締役社長に就任されました。また日本青年会議所では2022年度に会頭を務められています。社長に就任された現在、毎週の勉強会の実施や社員教育の強化などを実施され、2025年3月期決算は連結売上高172億6700万円、経常利益が30億9700万円と6期連続の増収・増益という結果をつくられています。その他にも外国人留学生の賃貸や部屋探しの会社でも会長を務められており、不動産業界で多岐に渡る貢献を続けられています。今回、2年半前に本番組の第1回ゲストとして登場いただいた中島様に、番組最後のゲストとして2回目のご出演をいただきました。



今回の放送では

◎カリスマ経営者の父から事業承継し

父との比較に苦しんだ時期を乗り越えた

考え方の変化とは？

◎前回登場の2年半前から変化した

「社長を務めることの面白さ」とは？

◎日本青年会議所第71代会頭が考える

活躍する人材の共通点、

これからの時代に求められる

リーダーシップとは？



を、青木との対談でお届けします。

明日朝6時から放送です。ぜひ「radiko」よりお聴きください。

また過去のアーカイブ音声もWebページにて配信中です。

放送は、9月12日(金)、9月19日(金)あさ6時からです。



