同じ年に広島に生まれ育った奥田民生と吉川晃司が結成したユニット“Ooochie Koochie”。彼らが魅せる全国ツアーの舞台裏や日本武道館ライブの模様などを、10月からWOWOWで放送・配信決定！

同じ年に広島に生まれ育った奥田民生と吉川晃司が結成したユニット“Ooochie Koochie”。彼らが魅せる全国ツアー舞台裏や武道館ライブなどの模様をお届け！

1965年、広島県広島市で生まれ育った、奥田民生と吉川晃司。それぞれ違う場所で、さまざまな経験を経て、いろいろな領域で金字塔を打ち立ててきた2人が“一緒に何か面白いことをしよう”と結成したのが“Ooochie Koochie（オーチーコーチー）”だ。このユニークなユニット名は、奥田のOと吉川のK、そして“遠いところと近いところ”“あちらこちら”などを意味する広島県の方言“おちこち”から来ている。

そんな“Ooochie Koochie”は、7月から広島を皮切りに全国ツアーを展開。WOWOWでは9月に行なわれる日本武道館での公演を11月に独占放送・配信。さらに前月の10月には、ツアーの舞台裏に密着したドキュメンタリー番組と、2021年に2人がスタジオライブで共演したWOWOW番組のアンコール放送・配信も合わせた2カ月連続のスペシャル企画をお届けする。ともに還暦を迎えた彼らが故郷への想いも込めて魅せる“面白いこと”とは？そのすべてをぜひ自身の目で確かめていただきたい。

2カ月連続！奥田民生×吉川晃司 Ooochie Koochie WOWOW Special

●INVITATION／吉川晃司

10月25日(土)午後6:00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

古舘伊知郎がナビゲーターを務めたWOWOW音楽レギュラー番組。記念すべき第1回の吉川晃司をアンコール放送・配信。コラボゲストには奥田民生が登場。※2021年制作

古舘伊知郎がナビゲーターを務め、2021年～2022年にWOWOWで放送・配信されたオリジナル音楽レギュラー番組『INVITATION』。各回、豪華アーティストの多彩なライブパフォーマンスや貴重なトークをお届けし好評を博した。

この度、奥田民生と吉川晃司が結成した“Ooochie Koochie”（オーチーコーチー）のWOWOWオンエアを記念し、第1回の吉川晃司をアンコール放送・配信する。そして、コラボゲストアーティストの一組には奥田民生が登場。『INVITATION』ならではの、こだわりの選曲によるライブパフォーマンスを特設スタジオで披露した。

見応え、聴き応えのある音楽をお送りするWOWOWならではのスペシャルな時間をお見逃しなく。※2021年制作

出演：吉川晃司

番組ナビゲーター：古舘伊知郎

ゲストアーティスト：奥田民生、大黒摩季、後藤次利（Ba.）、菊地英昭（Gt.）

ミュージシャン：生形真一（Gt.）、ウエノコウジ（Ba.）、湊雅史（Dr.）、ホッピー神山（Key.）

撮影：平野タカシ

●Ooochie Koochie ドキュメンタリー 奥田民生 × 吉川晃司 ～奇跡のユニット舞台裏～

10月25日(土)午後7:30～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

“Ooochie Koochie”の全国ツアーに密着したドキュメンタリー番組。広島公演の模様に加え、リハーサルや各公演の舞台裏、さらにインタビューも収録！

1987年にロックバンドUNICORNのボーカルとしてデビューした奥田民生と、1984年にソロアーティストとしてデビューした吉川晃司が手を組んだ、世代を超えて注目を集めるユニット“Ooochie Koochie”（オーチーコーチー）。1965年広島生まれという共通点を持つ2人が音楽シーンに残してきた衝撃と影響力は果てしなく大きく、まさにレジェンド級のタッグと呼んでいいだろう。

そんな“Ooochie Koochie”のプロジェクトにWOWOWが密着。ツアーの幕開けとなった7月の広島公演の映像を一部公開するほか、全国ツアーの事前リハーサルの模様に加え、9月の武道館を含む各地の公演の舞台裏にも潜入、さらに公演終了後の2人へのインタビューも敢行するなど、さまざまな角度から“Ooochie Koochie”の魅力に迫るとともに、彼ら2人の音楽との向き合い方や素顔を掘り下げていく。奇跡のユニットの貴重な記録として、ぜひ見ておきたいドキュメンタリー番組だ。

収録日：2025年7月12日

収録場所：広島 グリーンアリーナ広島 ほか

●Ooochie Koochie TOUR at 日本武道館

11月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

奥田民生と吉川晃司によるユニット“Ooochie Koochie”の武道館公演を放送・配信。ともに時代を切り開いてきた“レジェンド”が武道館で再び伝説を刻む！

片やロックバンドのボーカルを経てソロ活動をスタート、飄々としたたたずまいの中に骨太な精神と柔軟な音楽センスで唯一無二の世界観を構築してきた奥田民生。片やセンセーショナルなまでのデビュー時から常にアクセル全開で記憶に残るパフォーマンスで魅了し、近年は俳優としても圧倒的な存在感を見せ続けている吉川晃司。同じ年に同じ広島で生まれ育ちながら、異なる道を違う方法で歩んできた、そんな2人の化学反応が注目されている話題のユニット“Ooochie Koochie”の全国ツアーが現在展開中だ。

絶賛の声が相次ぐこのツアーから9月の日本武道館公演の模様をお届けする。ともに幾度となく舞台を踏んできた会場ではあるものの、このユニットで臨むのは初。淡々とした中にも熱いものをたぎらせるステージングで会場を支配する奥田と、エネルギッシュで躍動感に満ちたステージングで観客を熱狂させる吉川。何が起こるか未知数な2人のタッグが、WOWOWでそのすべてをつまびらかにする。時代を超えて第一線を歩んできた両者の一挙手一投足にぜひご注目を！

収録日：2025年9月11日、12日

収録場所：東京 日本武道館

