i-dleの日本ツアー「2025 i-dle first japan tour [ 逢い-dle ]」のチケット一般販売が9/12(金)18時より開始!!
i-dle(読み：アイドゥル)が日本ツアー「2025 i-dle first japan tour [ 逢い-dle ]」の一般チケット受付をスタートさせる。
本公演は、2025年10月4日(土)・10月5日(日)の埼玉・さいたまスーパーアリーナを皮切りに、10月18日(土)・10月19日(日)の兵庫・GLION ARENA KOBEまで、２都市で開催される。
一般販売チケットは、2025年9月12日(金)18:00から楽天チケット、チケットぴあ・ローチケ・イープラスにて先着で申し込みが可能。各公演前日の23:59までの申込となるため、ぜひこの機会にi-dleのパフォーマンスを体感して欲しい。
i-dleは、8月16日(土)、17(日)に日本最大の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2025」に出演し、来場した多くの観客に完璧なパフォーマンスを披露。10月３日にはi-dle JAPAN 1st EP『i-dle』をリリース予定となっており、日本ツアー開催前から活発な日本活動を行う彼女達の活躍に今後も目が離せない。
【公演情報】
■公演タイトル
「2025 i-dle first japan tour [ 逢い-dle ]」
■開催日時
埼玉・さいたまスーパーアリーナ
2025年10月４日（土）開場16:30 / 開演18:00
2025年10月５日（日）開場15:30 / 開演17:00
兵庫・GLION ARENA KOBE
2025年10月18日（土）開場17:00 / 開演18:00
2025年10月19日（日）開場16:00 / 開演17:00
■会場
埼玉・さいたまスーパーアリーナ
〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心８
(https://www.saitama-arena.co.jp/)
兵庫・GLION ARENA KOBE
〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町２－１
(https://www.totteikobe.jp/)
※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。
【チケット販売概要】
■チケット料金
一般チケット (全席指定)：14,300円(税込)
■チケットスケジュール
<一般販売 (先着)>
一般販売：楽天チケット、チケットぴあ・ローチケ・イープラス
受付開始：2025年９月12日(金) 18:00～各公演前日23:59まで
<各サイトURL>
楽天チケット：https://r-t.jp/i-dle
チケットぴあ：
・埼玉公演 https://w.pia.jp/t/i-dle-s/
・兵庫公演 https://w.pia.jp/t/i-dle2025japantour/
ローチケ：https://l-tike.com/i-dle/
イープラス：https://eplus.jp/idle/
主催：VT CUBE JAPAN株式会社
企画・制作：CUBE ENTERTAINMENT / VT CUBE JAPAN株式会社
制作協力：株式会社ワーナーミュージック・ジャパン /
株式会社NTTドコモ・スタジオ&ライブ / 株式会社THE STAR JAPAN
運営：株式会社インタラクティブメディアミックス /
【埼玉】iTONY INTERNATIONAL / SOGO TOKYO 【神戸】キョードーグループ
■i-dle JAPAN OFFICIAL SITE
https://i-dle.cubeent.co.jp
■i-dle JAPAN OFFICIAL X ACCOUNT
https://twitter.com/i_dle_JP
■i-dle JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「NEVERLAND JAPAN」
https://neverland-japan.com/
写真提供 = CUBE ENTERTAINMENT