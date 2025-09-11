Lean on Meの代表取締役CEOがアントレプレナーシップ推進大使に～「未来を担う子どもたちのために」～

株式会社Lean on Me

インクルTech※（インクルテック）で社会課題を解決するスタートアップ企業・株式会社Lean on Me（本社：大阪府高槻市、代表取締役：志村駿介、以下「リーンオンミー」の代表取締役CEO志村駿介が9月1日、文部科学省から「アントレプレナーシップ推進大使」に任命されました。

※インクルTechとは、インクルージョン（Inclusion）とテクノロジー（Technology）を組み合わせた造語で、SDGsに関心が高まる今、ソーシャルな課題の中でも、多様性の包摂を実現するテクノロジーを意味しております。

日本は現在、国を挙げて、スタートアップ創出のために施策を進めています。文部科学省でも小中学生らへのアントレプレナーシップ教育推進の機運を高めようと、2023年1月から「起業家教育推進大使」を任命し、広報活動や講演などを行ってきました。2024年4月には「アントレプレナーシップ推進大使」と改称し、さらに事業を強化。「推進大使」が子どもたちと交流することで、子どもたちに起業やチャレンジを身近に感じてもらうという事業を展開しています。現在、株式会社ディー・エヌ・エーの南場智子代表取締役会長ら73人が「アントレプレナーシップ推進大使」として活動中です。

志村は2014年4月に株式会社Lean on Meを創業。弟に知的障がいがあったことなどから、障がいのある方への理解を深めてもらうことを目的に、eラーニング研修「Special Learning」事業を展開しています。また、スタートアップ経営者の集まりである「秀吉会」で理事も務め、「事業領域の異なる参加企業が社業の発展によって社会変革を成し遂げるために各々の志を磨き合い、高め合う」という同会の理念の下、大阪のスタートアップ界のけん引役を果たしています。

志村は「アントレプレナーシップ推進大使」就任について、「日本の未来を担う子どもたちや、母子家庭であった私と同じように境遇の子どもたちを勇気づけたい」と抱負を語っています。

アントレプレナーシップ推進大使の任命証

