水道会社発祥のスーツに見える作業着「WWS」、汗ジミ防止・消臭・皮脂除去など先端技術による12個の機能を搭載した「無敵のロンT」をMOONRAKERSと共同開発

株式会社オアシスライフスタイルグループ

作業着スーツ発祥のボーダレスウェアブランド「WWS/ダブリューダブリューエス」（以下WWS）を企画・販売する株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区 代表取締役：関谷有三)は、MOONRAKERS TECHNOLOGIES株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：西田誠、以下MOONRAKERS）と提携し、汗ジミ防止・吸汗速乾・消臭・防汚・皮脂除去など先端テクノロジーによる12個もの機能性を搭載した「無敵のロンT」を開発いたしました。2025年9月12日(金)12:00から応援購入サービス「Makuake」にて先行発売いたします。また、コラボ商品の累計応援総額は4000万を突破するなど好評頂いております。

プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/moon-tech_wws_03/

MOON-TECH(R)オーバーサイズロンT

WWSは、水道工事会社の制服として開発され、スーツ型作業着という大きな新市場を生み出しました。独自開発のタフでなめらかな新素材「ultimex/アルティメックス」を開発し、洗濯機で丸洗いできて、しわになりにくく、どのような体勢でもフィットするストレッチ性と3時間程で乾く驚きの機能性と快適さを備えた機能性スーツを展開しております。2018年3月から販売を開始し、創立6年間で累計販売数は40万着を達成しております。

MOONRAKERSは、東レ発のスピンオフベンチャーとして現在話題のスタートアップです。最新の先端テクノロジーと日常生活を密につなぎ、快適で便利で美しい「ミライの生活」の創造を目指しています。クラウドファンディング（以下、CF）を最大限に活用し、在庫リスクをもたず最先端テクノロジーの魅力を伝える商品をローンチ。これまで20回を超えるCFを実施しており、累計2億円を超える支援を集めています。

今回、機能性ウェアブランドとして展開し、第一弾、第二弾を大成功に収めた両者が、先端テクノロジーの力で「秋冬の衣服の不快要素にも徹底的に向き合う」という目的から、第三弾の「無敵のロンT」の開発が決定しました。秋冬は、一般的に気温の低下に伴い汗腺機能が低下し、匂い成分の濃い汗になります。また、厚着で通気性が悪くなり、汗が付着した服には雑菌が繁殖しやすく、夏よりも衣服の不快指数が高くなることがあります。

両商品には、汗ジミ防止・吸汗速乾・消臭・防汚・皮脂除去など12個もの高い機能を搭載した「過剰なほどの機能性」を持つ「MOON-TECH(R)」を使用。秋冬の衣服に対する悩みに徹底的に向き合います。また、袖をリブ仕様ではなく切りっぱなし仕様にし、ビジネスからカジュアルまで着用可能。首回りも、若干ワイドで爽やかな抜け感を醸し出しつつルーズにならない絶妙に設計。着丈は1枚でもおしゃれに、ジャケット下でもだらしなく見えない頃合いの良い丈感に仕上げております。

- 「無敵のロンT」 商品詳細

商品名：MOON-TECH(R)オーバーサイズロンT、MOON-TECH(R)オーバーサイズポケットロンT

価格：\7,260（税込）、7,480（税込）

カラー：ブラック/ホワイト/グレー/ネイビー/チャコール

サイズ：S/M/L/XL/2XL

Makuake購入者お届け予定日：2025年11月末までにお届け

機能性一覧：汗ジミ防止、吸汗速乾、消臭、防汚、皮脂除去、抗菌、ストレッチ、透け防止、UVカット、速乾、防シワ、高耐久性。

- 「無敵のロン T」 機能性（汗ジミ防止）抜粋- WWSとは

WWSは、2018年3月から機能性とファッション性を両立させたスーツに見える作業着を筆頭に、作業からデスクワーク、さらにプライベートまで、シーン問わず着用できる高機能かつシンプルなデザインを追求したボーダレスウェアを販売しています。累計販売着数は35万着を突破。独自開発の新素材「ultimex/アルティメックス」を用い、高機能性を実現しました。

- MOONRAKERS/ムーンレイカーズとは

「MOONRAKERS」は、最新の先端テクノロジーとみなさまの生活をダイレクトにつなぎ、快適で便利で、そして美しい「未来」の創造を目指すプロジェクトです。東レグループを筆頭に世界に誇る技術を持つ日本の有力技術企業メンバーと連携し、既存の繊維・ファッション業界の抱える問題点に正面から向き合いそれらを解消した未来図の創造に挑戦します。

Website：https://moonrakers.jp/

- 会社概要

会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者 関谷有三

所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-17 晴花ビル3F

WWS公式オンラインストア：https://www.workwearsuit.com/