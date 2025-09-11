【やすとも×大阪のおいしい情報】有名人のスマホをのぞき見すると名店情報たくさん！チュート徳井が唸る「最高の洋食」＆天童よしみが感動「餃子のコース」＆食のプロ絶賛のお店！＜抽選で豪華プレゼント当たる！＞

食にこだわる有名人のブックマークをのぞき見ると…「大阪のおいしい情報」が！

海原やすよ ともこがMCを務めるこの番組では、グルメな有名人＝「美味（おい）シスト」たちのスマホをのぞき見！携帯電話などのブックマークに登録された、ハズレなしの名店から、「美味（おい）シスト」も未体験の『今度行ってみたい飲食店』まで、食通たち大絶賛の「大阪のおいしい情報」を解き明かす、のぞき見グルメバラエティです！

VTRには、スマホのブックマークをのぞき見させてくれる「美味（おい）シスト」たちが続々登場！いつか行ってみたい…ずっと行ってみたかった…という大阪のお店へ実際に足を運び、念願のグルメを味わいます。いわゆる"食レポ"は無し！スタッフ不在の空間で最後まで実食する「味集中タイム」でその美味しさを伝える、まったく新しいグルメ番組です！

チュートリアル徳井さんがブックマーク「大物俳優も通う！最高の洋食」

自身のYouTubeでも全国食べ歩きの様子を紹介するなど、芸能界屈指のグルメマニアであるチュートリアルの徳井義実さん。普段は、雑誌やテレビインターネットで情報収集していて、食べログでブックマークをすることが多いそう。「この地域に行くことがあったら…」とマップから名店を探すという独特のリサーチ方法があるそうで…。

VTRでは、「ずっと行ってみたかった！」とアツい思いでブックマークしていた洋食の名店へ向かいます。番組名物「味集中タイム」では、食べながらの食レポは一切なし！完食した後の第一声、どんなコメントが出るのか！

天童よしみさんがブックマーク「北新地の至高のフルコース！」

なにわを代表する歌姫・天童よしみさんはコンサートツアーで日本全国のグルメを食べ尽くす食通。普段はInstagramでリサーチをし、マネージャーさんのスマホにブックマークをしているそう。40年以上通いつめる八尾のうどん店や、ピアノの演奏も楽しめるハリハリ鍋など、ずらーっとならぶブックマークの中に、天童さんが「好物がフルコースで食べられる！」とブックマークしていた北新地のお店を発見！天童さんの初来店に密着します。もちろん、フルコースでも、途中の"食レポ"は一切無し！「味集中タイム」で"味に集中した"からこそこぼれ出る本当のコメントをお楽しみください！

プロの美味シストに聞いた！スベリ知らずの鉄板ブックマークとは？

超人気ラーメン店「人類みな麺類」運営会社社長の松村貴大さんにスベリ知らずの鉄板ブックマークを教えてもらいました。これまで1万軒以上を食べ歩きながらブックマークしてきたお店の中で「人生No.1のラーメン店」と教えてくれたのは、箕面市にあるラーメン店…。1週間に27回も食べに行ったというそのお味とは？

さらに、グルメ雑誌「あまから手帖」編集顧問の門上武司さんにもスベリ知らずの鉄板ブックマークを教えてもらいました。門上さんはスマホではなく、年季の入った手帳にブックマークしているそう。そんなグルメのプロが薦めるのは、まさかの「台湾スイーツ」。大の甘党という門上さんが太鼓判を押す逸品に注目です！

あなたもきっとスマホにブックマークしたくなるお店連発！お楽しみに！

MCコメント

海原ともこさん

美味シストさんの熱量もあるので見ているこちらも行きたくなる番組です！ 是非この番組のお店をブックマークしてみて下さい。ブックマーク、私も活用したいと思います！

海原やすよさん

美味シストさんが料理に集中する時間があるのですが、見ている私たちも集中してしまいました。言葉がなくても美味しいのはしっかり伝わりますね！視聴者の皆さんのブックマークも覗き見してみたいです。

番組概要



【特番】「あの人のスマホをのぞき見！やすとものグルメなブックマーク」

【放送日時】2025年9月13日（土）夜7時54分～8時54分

【MC】海原やすよ ともこ

【ゲスト】ナジャ・グランディーバ 駒場 孝（ミルクボーイ）

【VTR】徳井義実（チュートリアル） 天童よしみ

松村貴大（「人類みな麺類」運営会社社長）門上武司（「あまから手帖」編集顧問）

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/sp/numarase/

(C)テレビ大阪

