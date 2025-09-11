今年デビュー20周年を迎えたGRANRODEOの超豪華アニバーサリーブックが発売決定！

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」、「TVガイドVOICE STARS」などを発刊する東京ニュース通信社は、「GRANRODEO 20th Anniversary Book(仮)」を10月20日(月)に発売いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。「GRANRODEO 20th Anniversary Book(仮)」(東京ニュース通信社刊)

声優として長年活躍し続け、圧倒的な歌唱力を誇る谷山紀章、アニメ・ゲームなど数多くの楽曲を手掛けてきた飯塚昌明が、それぞれKISHOW、e-ZUKAとして'05年にロックユニット・GRANRODEOを結成。今年、彼らがデビュー20周年を迎えたことから、超豪華アニバーサリーブックを発売することになった。

200P以上に及ぶ本書は内容も大ボリュームで、GRANRODEOが1stライブを行った思い出の地・横浜で撮影した約60Pものスペシャルグラビアのほか、20年間の歩みを振り返るクロストーク、ボーカルとして・ギタリストとしての現在地を探るロングインタビュー、ライブで2人を支え続けてきたベース・瀧田イサム、ドラム・SHiNの初対談もお届けする。

さらに「Road to G20th」と題してライブ・イベントなど精力的にライブ活動を行ってきた彼らの1年を写真でたどるほか、これまでリリースのたびに「TVガイドPERSON」や「TVガイドVOICE STARS」に登場してきたことから、5年間の各登場回における2人のインタビュー再録や秘蔵カットをたっぷり収録。またSNSで実施されていたファン投票企画「＃マイベストグランロデオ」の完全版や、バンドメンバーによるGRANRODEO“推し曲”20選、さらにスタッフの“推し曲”、KISHOW＆e-ZUKAが108問を直筆アンケートで答える周年本名物企画も。

11月には20周年ライブ「G20 ROCK☆SHOW LOVE＆FIRE ～愛と情熱のGRANRODEO～」を控え、その直前に発売される同書は、ファン必携の永久保存版となることは間違いない。

また発売記念イベントは10月25日(土)に開催されることに。KISHOWとe-ZUKAによる握手会に加え、本書に2人のサインと来場者の宛名を入れるというこの日限りの大サービスも。アニメイト・ゲーマーズでご購入いただくとイベント参加の抽選券がもらえることから、こちらもぜひご応募いただきたい。

KISHOWコメント

今年、我々が20周年を迎えたことから、記念本を発売する運びになりました。普段だったら照れくさくてお断りするような撮影も、せっかくの20周年ということで、今までになかったGRANRODEOらしからぬ写真もあったりと、実に面白い本になったんじゃないかなと。ぜひご興味を持たれた方はお買い求めいただきたいなと思います。よろしくお願いします。

e-ZUKAコメント

こうして節目節目に自分たちを振り返る機会をもらえるというのは、大変ありがたいことです。遊園地でメリーゴーランドやパンダカーに乗ったり、プリクラを撮ったりもしましたが(笑)、KIHSOWの言う通り、今まで見たことのないGRANRODEOが見られるんじゃないでしょうか。僕らの20年間の集大成として、ぜひご覧いただけたらと思います。

豪華10大収録内容

１.思い出の地・横浜で撮り下ろした約60Pスペシャルグラビア

２.20年間の軌跡を振り返るKISHOW&e-ZUKAロングクロストーク

３.ボーカルとして・ギタリストとしての現在地を探るロングインタビュー

４.独占オフショットを交えながらたどる「Road to G20th」

５.「TVガイドPERSON」「TVガイドVOICE STARS」で振り返る「G15～G20」

６.GRANRODEOを支え続ける瀧田イサム＆SHiN独占対談

７.KISHOW＆e-ZUKA＆瀧田イサム＆SHiNのGRANRODEO“推し曲”20選

８.ファン投票企画「#マイベストグランロデオ」完全版

９.スタッフによるGRANRODEO“推し曲”アンケート

１０.KISHOW＆e-ZUKA直筆アンケート企画「煩悩108Q&A」

プロフィール

'05年、TVアニメ「君が望む永遠」で主演を務める谷山のキャラクターソングを飯塚が手掛けたことから結成。現在「Road to G20th」と題して、20周年イヤーを記念したさまざまな企画が進行中で、恒例のナンバリングライブ「GRANRODEO 20th Anniversary LIVE 2025 G20 ROCK☆SHOW LOVE＆FIRE ～愛と情炎のGRANRODEO～」は11月8日(土)、9日(日)に神奈川・ぴあアリーナMMで開催される。今冬には待望のオリジナルアルバムをリリースする予定。

アクリルスタンド付きアニメイト／ゲーマーズセット発売＆イベント開催、決定！

アニメイト・ゲーマーズにて「GRANRODEO 20th Anniversary Book アクリルスタンド付きアニメイト／ゲーマーズセット（仮）」または「GRANRODEO 20th Anniversary Book（仮）」をご購入のお客様の中から抽選で合計200名様を2025年10月25日（土）に開催されるイベントにご招待！

イベントは二部制に分かれており、各部ごとに抽選を行います。各部それぞれお申し込みをされた場合、重複しご当選となる可能性もございます。

※アクリルスタンドはアニメイト・ゲーマーズにて別絵柄となります。

【イベント開催日】 2025年10月25日（土）

【イベント内容/当選人数】 握手＋写真集へのサイン＆お宛名入れ会/当選人数 各部100名

※お二人のサインとともにお客様のお宛名をお入れいたします。

※お宛名は、お客様の＜お名前＞または＜苗字＞を＜ひらがな＞10文字以内でお入れいたします。お宛名無しは不可とさせていただきます。

また、事前にスタッフが確認のうえ、相応しくないと判断した場合は変更をお願いする場合がございます。

※サイン・お宛名は、「GRANRODEO 20th Anniversary Book（仮）」通常版にのみお入れいたします。ご当選の際は、必ず該当商品をご持参ください。該当商品以外をお持ちいただいた場合、イベントへの参加をお断りさせていただく場合がございます。

【開催時間】 第一部：13時頃～予定 第二部：15時頃～予定

【当選発表】 2025年10月中旬以降を予定

【開催場所】 都内某所 詳細は当選者の方のみにお知らせします

【出演者】 GRANRODEO（KISHOW＆e-ZUKA）さん

【対象商品】

１.GRANRODEO 20th Anniversary Book（仮）アクリルスタンド（A）付きアニメイトセット（仮）（価格8,250円）

２.GRANRODEO 20th Anniversary Book（仮）アクリルスタンド（B）付きゲーマーズセット（仮）（価格8,250円）３.GRANRODEO 20th Anniversary Book（仮）（定価6,050円）

※第一部・第二部共通

※アニメイト／ゲーマーズセットは在庫がある限り、対象店舗にて販売いたします。

【対象店舗】 アニメイト／ゲーマーズ

・アニメイトでの購入については下記HPをご覧ください。

アクリルスタンド（A）付きアニメイトセット

「GRANRODEO 20th Anniversary Book（仮）アクリルスタンド（A）付きアニメイトセット（仮）」アクリルスタンド

URL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3247329/

通常版

URL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3247327/

・ゲーマーズでの購入については下記HPをご覧ください。

アクリルスタンド（B）付きゲーマーズセット

「GRANRODEO 20th Anniversary Book（仮）アクリルスタンド（B）付きゲーマーズセット（仮）」アクリルスタンド

URL：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10832051/

通常版

URL：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10832049/

【イベント応募期間】

2025年9月11日（木）17：00～2025年9月29日（月）23：59

※実店舗での予約開始は9月13日（土）開店時間からとなります。

※状況によっては、イベントの延期・中止、およびイベント内容の一部が変更になる可能性もございますのでご了承ください。

※イベント当日は顔写真付きの公的身分証明書（運転免許証・学生証・パスポート・住民基本台帳・マイナンバーカード ※※コピー不可）にて本人確認を行います。ご理解いただける方のみご応募ください。

＜注意事項＞

※9月11日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※アクリルスタンド付きアニメイト／ゲーマーズセット（価格8,250円）は、イベント終了後も在庫がある限り、対象店舗にて継続販売いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP・各店舗にてご確認ください。

メイキングDVD付き限定表紙版、発売決定！

対象店舗にて通常版とは表紙絵柄が異なり、さらに！メイキングDVDが綴込付録として付いた「GRANRODEO 20th Anniversary BookメイキングDVD付き限定表紙版（仮）」の発売が決定しました！

下記対象店舗でしか入手できない綴込付録メイキングDVD付きの限定表紙版となります！

数量限定となりますので、ご注文はお早めに！

「GRANRODEO 20th Anniversary BookメイキングDVD付き限定表紙版（仮）」メイキングDVD盤面

商品名：GRANRODEO 20th Anniversary BookメイキングDVD付き限定表紙版（仮）

価 格：7,700円 本体7,000円（税10%）

※通常版と販売価格が異なります。ご注意ください。

※表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は通常版と同じ内容となります。

【対象店舗】

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18376711/

＜注意事項＞

※限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※限定表紙版とGRANRODEO 20th Anniversary Book（仮）がございます。お買い求めの際はご注意ください。

※限定表紙版とGRANRODEO 20th Anniversary Book（仮）は表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は同じ内容となります。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

購入者特典、決定！

◆セブンネットショッピング

【特典内容】

先着でGRANRODEO（KISHOW＆e-ZUKA）直筆サイン入りAnniversary Bookを販売

※お二人のサインが入ります。

※直筆サイン入りAnniversary Bookのお渡しは発売日以降となる可能性がございます。

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

・セブンネットショッピングでの購入については下記HPをご覧ください。

https://7net.omni7.jp/detail/1107644838

＜注意事項＞

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP・各店舗にてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品概要】

「GRANRODEO 20th Anniversary Book(仮)」

●発売日：2025年10月20日(月)※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：6,050円

●発 行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■公式X

@TVguidePERSON＜https://x.com/TVguidePERSON＞

■公式Instagram

@tvgperson＜https://www.instagram.com/tvgperson/＞