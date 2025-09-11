DIME最新号は空前の大ヒットアプリ『ポケポケ』を大特集！　特別付録は「フォルクスワーゲンBUZZトート」

株式会社小学館なぜ『ポケポケ』は空前の大ヒットを遂げたのか――。その答えが、ここにある。

2024年の10月30日にリリースされるや否やわずか4か月で全世界1億ダウンロードという空前の大ヒットを遂げた人気アプリ『Pokemon Trading Card Game Pocket（ポケポケ）』。単なるゲームの枠を超え、一大カルチャーとなりつつある “ポケポケ現象” の深層に、トレンドマガジン「DIME」が迫ります！

９月16日発売 DIME11月号の特集では、動画クリエイターのはじめしゃちょー、バレーボール日本代表の高橋 藍選手、大人気VTuberの笹木咲さん（にじさんじ）といった “ポケポケ愛” に溢れる著名人インタビューをはじめ、イラストや革新的な「イマーシブカード」の制作秘話、初の公式大会「にじさんじポケポケ杯」の舞台裏まで、知ればもっと『ポケポケ』が楽しくなる50の秘密を解き明かします！

また、特別付録は1950年の誕生以来、多くの人々に親しまれてきた「ワーゲンバス」、そしてノスタルジーと先進性が融合したEVミニバン「ID.Buzz」をプリントした「フォルクスワーゲンBUZZトート」！ EV特集と合わせてぜひ、お楽しみください。

DIME 11月号

2025年9月16日発売

特別価格 1590円（税込）

【超限定！DIMEだけの特別付録】

「フォルクスワーゲンBUZZトート」!!

表面にはノスタルジーと先進性が融合したEVミニバン「ID.Buzz」を、裏面には1950年の誕生以来、多くの人々に親しまれてきた「ワーゲンバス」をプリント！

タテ37cm×ヨコ45cmの実用的なBIGサイズなので、買い物やレジャーなどで大活躍間違いなし！

■DIME SPECIAL1

世界累計1億ダウンロード突破！ 大ヒットの理由を徹底取材

あなたの知らない『ポケポケ』の秘密50

なぜ『ポケポケ』は空前の大ヒットを遂げたのか――。

「ポケモンカード」の魅力を凝縮しながらも、まったく新しい体験として再構築されたスマートフォン向けアプリ『Pokemon Trading Card Game Pocket（ポケポケ）』。「ポケモンカード」を集める、バトルする、そして世界中の仲間とつながる。その全てに、かつてない没入感が宿っている。知ればもっと楽しくなる “ポケポケ現象” の秘密に、今、DIMEが迫る！

・はじめしゃちょー、高橋 藍（バレーボール日本代表）、笹木咲（にじさんじ・VTuber）に聞く、『ポケポケ』愛

・年表で一気見せ！ 拡張パックで振り返る『ポケポケ』History

・ゲームの世界を彩るイラスト制作に密着取材！

・「イマーシブカード」に秘められたこだわりの演出制作秘話

・ポケモン愛が満載！ これが私の推しデッキ

・『ポケポケ』初の公式大会「にじさんじポケポケ杯」の舞台裏

…and more！

■DIME SPECIAL2

日本で買える車種はすでに80以上！ 話題の最新モデルの実力・実用性を徹底検証!!

EVは今が買いどき！

世界中で加速するEVシフト。実は今、日本でも選べるモデルがぐんと増えたことをご存じですか？ 最新の補助金制度や電費、注目のバッテリー技術など、気になる疑問をQ&Aでやさしく解説。これからのカーライフを考えるヒントとして、最新モデルの魅力や実用性をチェック！

・どう変わった？ 最新EV事情Q&A

・都内をぐるっとドライブ&東京～那須塩原片道200km、編集部員が実走チェック！

・VW『ID. Buzz』、アルファロメオ『ジュニア』、テスラ『モデル3』、BYD『シーライオン7』、フィアット『600e』など最新モデル超速インプレッション

・メーカー別最新EVカタログ

…and more！

【DIMEお買い物ナビ】

五ツ星お米マイスターと編集部員が実食レビュー！

最新炊飯器 “新米” 炊き比べ選手権

【Dual Watching!】

JBL『Tour One M3 Smart Tx』vs ソニー『WH-1000XM6』

【Trend Watching】

地方創生の切り札に？

教育施設から観光施設へ、

進化する植物園の知られざるポテンシャル

主役は50歳以上！

人生の折り返しでの新しい出会いを提供する

シニア向けマッチングサービス

人気再燃で続々グッズ化！

平成の小学生男児が憧れた

「家庭科のドラゴン」が令和に復活した理由

