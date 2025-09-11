DMM GAMES『神姫PROJECT』にて、限定キャラの「イリス」「ガイア」が新たな衣装で登場！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/ ）が運営するDMM GAMESにおいて『神姫PROJECT』は、「イリス」「ガイア」が新たな衣装で参戦し、さらに特別降臨戦イベント「千年王国譚 叛逆の黎明」も開催！



公式サイト：http://kamihime.net/



▼神姫が新衣装で登場！




「イリス」「ガイア」が新衣装で登場！


新たな魅力を手にした神姫たちを仲間にして、


彼女たちの力やキャラクターエピソードをお楽しみください！



【新キャラ】


・神姫「[朧月の玉兎]イリス」（SSR/火）


・神姫「[月待の妖兎]ガイア」（SSR/水）



【出現確率アップ期間】


2025年9月11日 メンテナンス終了後 ～ 2025年9月29日 11:59


※一定期間ごとにピックアップ対象が切り替わります。







▼期間限定！1日1回ワンコインガチャ！が開催！




SSRが15%の確率で手に入り、SSRの場合は一部期間限定を含む神姫が必ず出現する3連ガチャです。


1日1回のみ購入可能となっており、期間中は毎日15:00に購入可能回数がリセットされます。


なんと今回は排出対象に、反想開花・心想昇華ガチャから、神姫「アンラ・マンユ[純想悪]」が加わります！



【開催期間】


2025年9月11日 メンテナンス終了後 ～2025年9月29日 11:59



【価格】


神姫コイン　500個



【出現対象】


■SSR


・＜通常＞2021年1月1日から2025年8月28日までにガチャで登場した神姫が出現対象となります。


・＜限定＞2021年1月1日から2025年3月13日までにガチャで登場した神姫及び、神姫「アンラ・マンユ[純想悪]」となります。


※一部の期間限定神姫は含まれません。



【注意事項】


※期間中、毎日15:00に購入可能回数がリセットされます。


※対象となる神姫/ウェポンの詳細は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」をご確認ください。


※反心想神姫・心想昇華神姫については「ヘルプ＞ガチャ＞限定神姫について＞反心想神姫・心想昇華神姫」をご確認ください。



▼幻獣祭（風）を開催！




出現するSSRはすべて幻獣のみのガチャイベント「幻獣祭」を開催！


さらに幻獣祭限定幻獣「天邪鬼」などがピックアップ！この機会をお見逃しなく！



【ピックアップキャラ】


・幻獣「天邪鬼」（SSR/風）


・幻獣「PB03G_TG-98P」（SSR/風）


・幻獣「[調停の風騎]ペールビア」（SSR/風）


・幻獣「[天眼の守護者]ベトール」（SSR/風）



【開催期間】


2025年9月11日 メンテナンス終了後 ～ 2025年9月17日 14:59



▼プレミアムパスの特典を更新！




ゲームをプレイして専用のミッションをクリアする事で、プレミアムパスLvが向上し、Lvに応じた追加特典を獲得できます！


神姫コインで購入できるプレミアムパスI・IIの追加特典には、なんと新たな英霊スキンやメモリアルイラストも！


詳細はゲーム内をご確認ください！



【新規英霊スキン（プレミアムパスI）】


・スキン専用英霊「ローゼンクロイツ[純愛華]」



【新規メモリアルイラスト（プレミアムパスII）】


・メモリアルイラスト「堕天使ノ威容」



【開催期間】


2025年9月1日 5:00 ～ 2025年9月15日 4:59





▼特別降臨戦イベントを開催！




本日より、特別降臨戦イベント「千年王国譚 叛逆の黎明」を開催いたします！


千年王国ゆかりの神姫を中心とする期間限定イベントで、新たなストーリーやソロバトル専用の強敵が出現します。


光属性の強敵『神創真理ゾーハル』が出現するイベントクエストに挑戦できます。


イベントを遊んで豪華報酬を手に入れましょう！



【開催期間】


2025年9月11日 メンテナンス終了後 ～ 2025年10月30日 11:59



▼期間限定の降臨戦イベントを開催！




本日より、イベント「ストラス降臨戦」を復刻開催いたします！


風属性の強敵『ストラス』が出現するイベントクエストに挑戦できます。


たくさん強敵を討伐して豪華報酬を手に入れましょう！


前回参加された方も楽しめるように報酬をリセットしております。



◆イベント報酬


【幻獣】


・幻獣「ストラス」（SSR/風）



【ウェポン】


・識王鋭斧ソラスオウル（SSR/風）


・斬羽刀エアロリッパー（SSR/風）


・ノレッジクラウン（SR/風）


・ノレッジデザイアー（SR/風）



【開催期間】


2025年9月11日 メンテナンス終了後 ～ 2025年9月29日 11:59



※各詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。



公式X（https://x.com/kamihimeproject）にて最新情報を紹介しているのでぜひご確認ください！


※上記内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。



▼公式サイト


http://kamihime.net/



▼PC版ページ


https://games.dmm.com/detail/kamipro



▼公式X


https://x.com/kamihimeproject



▼製品概要


タイトル：『神姫PROJECT』


プラットフォーム：App Store／Google Play／PC（ブラウザ版）


販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）


権利表記：(C)2016 EXNOA LLC /テクロス



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/



Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。