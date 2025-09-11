DMM GAMES『神姫PROJECT』にて、限定キャラの「イリス」「ガイア」が新たな衣装で登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/ ）が運営するDMM GAMESにおいて『神姫PROJECT』は、「イリス」「ガイア」が新たな衣装で参戦し、さらに特別降臨戦イベント「千年王国譚 叛逆の黎明」も開催！

公式サイト：http://kamihime.net/

▼神姫が新衣装で登場！

「イリス」「ガイア」が新衣装で登場！

新たな魅力を手にした神姫たちを仲間にして、

彼女たちの力やキャラクターエピソードをお楽しみください！

【新キャラ】

・神姫「[朧月の玉兎]イリス」（SSR/火）

・神姫「[月待の妖兎]ガイア」（SSR/水）

【出現確率アップ期間】

2025年9月11日 メンテナンス終了後 ～ 2025年9月29日 11:59

※一定期間ごとにピックアップ対象が切り替わります。

▼期間限定！1日1回ワンコインガチャ！が開催！

SSRが15%の確率で手に入り、SSRの場合は一部期間限定を含む神姫が必ず出現する3連ガチャです。

1日1回のみ購入可能となっており、期間中は毎日15:00に購入可能回数がリセットされます。

なんと今回は排出対象に、反想開花・心想昇華ガチャから、神姫「アンラ・マンユ[純想悪]」が加わります！

【開催期間】

2025年9月11日 メンテナンス終了後 ～2025年9月29日 11:59

【価格】

神姫コイン 500個

【出現対象】

■SSR

・＜通常＞2021年1月1日から2025年8月28日までにガチャで登場した神姫が出現対象となります。

・＜限定＞2021年1月1日から2025年3月13日までにガチャで登場した神姫及び、神姫「アンラ・マンユ[純想悪]」となります。

※一部の期間限定神姫は含まれません。

【注意事項】

※期間中、毎日15:00に購入可能回数がリセットされます。

※対象となる神姫/ウェポンの詳細は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」をご確認ください。

※反心想神姫・心想昇華神姫については「ヘルプ＞ガチャ＞限定神姫について＞反心想神姫・心想昇華神姫」をご確認ください。

▼幻獣祭（風）を開催！

出現するSSRはすべて幻獣のみのガチャイベント「幻獣祭」を開催！

さらに幻獣祭限定幻獣「天邪鬼」などがピックアップ！この機会をお見逃しなく！

【ピックアップキャラ】

・幻獣「天邪鬼」（SSR/風）

・幻獣「PB03G_TG-98P」（SSR/風）

・幻獣「[調停の風騎]ペールビア」（SSR/風）

・幻獣「[天眼の守護者]ベトール」（SSR/風）

【開催期間】

2025年9月11日 メンテナンス終了後 ～ 2025年9月17日 14:59

▼プレミアムパスの特典を更新！

ゲームをプレイして専用のミッションをクリアする事で、プレミアムパスLvが向上し、Lvに応じた追加特典を獲得できます！

神姫コインで購入できるプレミアムパスI・IIの追加特典には、なんと新たな英霊スキンやメモリアルイラストも！

詳細はゲーム内をご確認ください！

【新規英霊スキン（プレミアムパスI）】

・スキン専用英霊「ローゼンクロイツ[純愛華]」

【新規メモリアルイラスト（プレミアムパスII）】

・メモリアルイラスト「堕天使ノ威容」

【開催期間】

2025年9月1日 5:00 ～ 2025年9月15日 4:59

▼特別降臨戦イベントを開催！

本日より、特別降臨戦イベント「千年王国譚 叛逆の黎明」を開催いたします！

千年王国ゆかりの神姫を中心とする期間限定イベントで、新たなストーリーやソロバトル専用の強敵が出現します。

光属性の強敵『神創真理ゾーハル』が出現するイベントクエストに挑戦できます。

イベントを遊んで豪華報酬を手に入れましょう！

【開催期間】

2025年9月11日 メンテナンス終了後 ～ 2025年10月30日 11:59

▼期間限定の降臨戦イベントを開催！

本日より、イベント「ストラス降臨戦」を復刻開催いたします！

風属性の強敵『ストラス』が出現するイベントクエストに挑戦できます。

たくさん強敵を討伐して豪華報酬を手に入れましょう！

前回参加された方も楽しめるように報酬をリセットしております。

◆イベント報酬

【幻獣】

・幻獣「ストラス」（SSR/風）

【ウェポン】

・識王鋭斧ソラスオウル（SSR/風）

・斬羽刀エアロリッパー（SSR/風）

・ノレッジクラウン（SR/風）

・ノレッジデザイアー（SR/風）

【開催期間】

2025年9月11日 メンテナンス終了後 ～ 2025年9月29日 11:59

※各詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

公式X（https://x.com/kamihimeproject）にて最新情報を紹介しているのでぜひご確認ください！

※上記内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。

▼製品概要

タイトル：『神姫PROJECT』

プラットフォーム：App Store／Google Play／PC（ブラウザ版）

販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2016 EXNOA LLC /テクロス

