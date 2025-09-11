徳島県職員選考採用試験（計量・環境）の受験申し込みを開始しました！
徳島県
徳島県立工業技術センター
徳島県では、工業技術センター等で、計量法に基づく計量計測・環境計測業務などの技術的業務等に従事する「計量・環境」について、職員を募集しています。
徳島県立工業技術センター
【採用予定人員】
計量・環境 １名程度
【申込期間】
令和7年９月1０日(水)から令和7年１０月２４日(金)まで
【試験日程】
平成７年１１月１６日（日）
「専門試験（択一式・論述式）」及び「口述試験」
【申込方法】
徳島県ホームページをご確認のうえ、次の書類を徳島県経済産業部産業創生・大学連携課に提出してください。
・受験申込書（指定様式） 1式
・面接カード（指定様式） 1式
・履歴書（市販のもの。写真を添付してください。） 1通
・通常はがき（85円のもの） １枚
※はがきは受験票として使用するため、表面に受験票送付先の郵便番号、住所、氏名を記載し、裏面には何も記入しないでください。
○徳島県ホームページ
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/saiyo/7307140/
実施要項のほか、受験申込書、面接カードの様式を掲載しています。
お申込みに際しては、必ず実施要項をご確認ください。
【申込み・お問い合わせ先】
〒７７０-８５７０
徳島県徳島市万代町１丁目１番地
徳島県経済産業部産業創生・大学連携課
電話番号：０８８-６２１-２１９８
メールアドレス：sangyousouseidaigakurenkeika@pref.tokushima.lg.jp