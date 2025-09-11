徳島県職員選考採用試験（計量・環境）の受験申し込みを開始しました！

徳島県

徳島県では、工業技術センター等で、計量法に基づく計量計測・環境計測業務などの技術的業務等に従事する「計量・環境」について、職員を募集しています。

徳島県立工業技術センター

【採用予定人員】

計量・環境 １名程度

【申込期間】

令和7年９月1０日(水)から令和7年１０月２４日(金)まで

【試験日程】

平成７年１１月１６日（日）

「専門試験（択一式・論述式）」及び「口述試験」

【申込方法】

徳島県ホームページをご確認のうえ、次の書類を徳島県経済産業部産業創生・大学連携課に提出してください。

・受験申込書（指定様式） 1式

・面接カード（指定様式） 1式

・履歴書（市販のもの。写真を添付してください。） 1通

・通常はがき（85円のもの） １枚

※はがきは受験票として使用するため、表面に受験票送付先の郵便番号、住所、氏名を記載し、裏面には何も記入しないでください。

○徳島県ホームページ

https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/saiyo/7307140/

実施要項のほか、受験申込書、面接カードの様式を掲載しています。

お申込みに際しては、必ず実施要項をご確認ください。

【申込み・お問い合わせ先】

〒７７０-８５７０

徳島県徳島市万代町１丁目１番地

徳島県経済産業部産業創生・大学連携課

電話番号：０８８-６２１-２１９８

メールアドレス：sangyousouseidaigakurenkeika@pref.tokushima.lg.jp