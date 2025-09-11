【ABCラジオ×どうだい？コラボ企画】「ますだおかだ増田のラジオハンター」で新コーナー「どうだい？社長のお答えハンター」スタート！

朝日放送ラジオ株式会社

ABCラジオで毎週木曜日お昼12時から放送中の「ますだおかだ増田のラジオハンター」。そのお昼13時45分頃から放送する新コーナー『どうだい？社長のお答えハンター』が９月よりスタートしました。

このコーナーは、大同生命保険株式会社（大阪本社：大阪市西区、代表取締役社長：北原 睦朗）が運営する、社長が声をかけあうサイト「どうだい？」とのコラボコーナーです。

「どうだい？」とは、経営者仲間に経営の困りごとや悩みを相談・共有したり、経営に役立つ様々な事例・ウェビナーの活用や各種支援サービスの利用を通じて、経営課題解決のヒントや新しいことへチャレンジするきっかけを得ることができるコミュニティサイト。サイト上の投稿スペースでは、経営者が抱える様々な相談が日々投稿されており、その相談に他の経営者が回答するといった、活発なやり取りが行われています。

この「どうだい？」を活用したコーナーが『どうだい？社長のお答えハンター』。

リスナーから募集した会社や仕事に関するお悩みを紹介するとともに、番組が「どうだい？」に投稿。その投稿に対する経営者たちの回答を番組内で紹介しながら、リスナーのお悩みを解決に導きます。

▼社長が声をかけあうサイト。「どうだい？」

https://dodai.daido-life.co.jp

▼Podcastでコーナーのアーカイブ配信中！

ABCラジオPodcast：https://omny.fm/shows/radiohanta

■大同生命保険株式会社

代表者：代表取締役社長 北原 睦朗

所在地：大阪本社／〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目2番1号

東京本社／〒103-6031 東京都中央区日本橋2丁目7番1号

事業内容：生命保険業など

■番組概要

番組名：ますだおかだ増田のラジオハンター

放送日時：木曜お昼12時～15時

出演者：ますだおかだ増田・武田和歌子（ABCアナウンサー）

放送エリア：ABC ラジオ AM 1008 kHz /FM 93.3 MHz ローカル

番組メール：rh@abc1008.com

番組X：https://x.com/radiohunte

番組ホームページ：https://abcradio.asahi.co.jp/radio-hunter