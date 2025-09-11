WABUROユニットバス｜「PM-LINE Premier Maison」がCOOL JAPAN AWARD 2025を受賞！

株式会社アステック

日本で有数の和デザイン浴槽・浴室メーカーである株式会社アステック（本社：東京都港区白金、代表取締役社長：内山 雅揮）は、WABUROユニットバス「PM-LINE Premier Maison」が、このたびCOOL JAPAN AWARD 2025を受賞いたしました。



「COOL JAPAN AWARD」は、一般社団法人クールジャパン協議会が主催し、「世界から見た日本の魅力」を基準に審査・表彰する国際的なアワードです。内閣府や外務省、経済産業省、観光庁などの後援を受け、外国人100名による審査や有識者による最終審査を経て、日本の文化・産業・地域資源の中から優れた対象を選定しています。

今年度は全418件の応募の中から46件が受賞対象として認定され、その中で「PM-LINE Premier Maison」は「アウトバウンド部門」において選出されました。

2015年のCOOL JAPAN AWARDにおいて、「デザイン浴槽 ERN Series」が受賞しており、今回が2回目の受賞となります。

詳細を見る :http://www.cooljapan.info/2025.html

近年、施工性や清掃性を重視したプラスチック製の量産型ユニットバスの導入が増加しています。しかし、こうした量産型ユニットバスでは、日本の伝統美や職人技を感じられる空間を作ることは難しくなっています。

一方、弊社のWABUROユニットバス「PM-LINE Premier Maison」は、日本の伝統的なお風呂文化を継承しつつ、和の伝統美と現代的なラグジュアリーを融合し、ユニットバスでありながら高級感と施工性を両立しています。

今回のアウトバウンド部門での受賞は、日本の美意識と技術を世界に発信するラグジュアリーユニットバスとして評価されました。

※ユニットバスの構造イメージ※WABUROの構造イメージ■ 製品の特徴天然素材のWABURO

天然檜や十和田石を使った浴槽に加え、タイル貼りの壁面が上質な空間を創り出します。

木の温もりと石の重厚感が融合し、まるで高級旅館にいるような落ち着いた雰囲気を自宅で楽しめます。

こだわり抜いたディテール

タイルカウンターには高品質タイルを使用し、美しさと耐久性を兼ね備えています。

バスルームのアクセントともなる水栓には、高い品質とデザイン性を誇るGROHEを採用しました。

独自設計の排水栓

当社の石貼り浴槽には、独自開発の排水栓を採用しています。

この排水栓は、通常の石貼り浴槽で起こりがちな「石の裏に水がたまり、乾きにくい」という課題を解決するために開発されたもので、内部と裏側の両方から効率的に排水できる構造です。また、排水部材には塩ビ（PVC）を採用しており、温泉水による劣化を抑制しています。

＜COOL JAPAN AWARD 2025表彰式の模様＞

■表彰式会場（大阪・関西万博フェスティバル・ステーション）

アウトバウンド部門の代表として、株式会社アステック 代表取締役社長 内山 雅揮がスピーチを行いました。

■代表コメント

「2015年に続き、10年ぶりにCOOL JAPAN AWARDをいただけたことを大変光栄に思います。

WABUROは、単なる浴槽ではなく、日本の美意識や暮らしの豊かさを体現する存在です。

これからも伝統と革新を融合させ、世界中の人々に“日本ならではの癒し”を届けてまいります。

■受賞製品概要

商品名：PM-LINE Premier Maison（プレミア メゾン）

販売価格：

1616サイズ（1600×1600）：本体価格 400万円（税込440万円）

1618サイズ（1600×1800）：本体価格 420万円（税込462万円）

1620サイズ（1600×2000）：本体価格 450万円（税込495万円）

1624サイズ（1600×2400）：本体価格 490万円（税込539万円）

1820サイズ（1800×2000）：本体価格 500万円（税込550万円）

1822サイズ（1800×2200）：本体価格 510万円（税込561万円）

1624TWサイズ（1600×2400）：本体価格 540万円（税込594万円）

1822TWサイズ（1800×2200）：本体価格 560万円（税込616万円）

※価格には運送費・工事費が含まれておりません。

※TWは、浴槽のTWINタイプを表します。

詳細を見る :https://www.ustech-jp.com/products/waburo/PM_line_Maison.html■アステックについて

株式会社アステックは、和モダン「石貼り浴槽」に特化し、客室風呂、露天風呂、大浴場におけるオーダー浴槽をはじめ、ユニットバスなど、独自の開発に基づくオリジナルな設計思想をもとに、旅館・ホテルなどのビジネスユースから個人のお客様まで、お風呂まわりをトータルにサポートする浴槽・浴室メーカーです。

The Okura Tokyo、フォーシーズンズホテル京都、ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ、アマン東京など、国内外のラグジュアリーホテル・リゾートへの納入実績も多数。

2020年には、建築家・隈研吾氏との協業によるラグジュアリーユニットバス『WABURO KUMA』を発表。

“唯一無二の浴槽・浴室づくり”をコンセプトに、これからも空間価値の向上を支える製品を提供し続けてまいります。

※画像：SP-LINE Superior VALS（スペリア バルス）【会社概要】

商号：株式会社アステック

代表者：代表取締役社長 内山 雅揮

所在地：〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル5F

創立：1990年4月

資本金：5000万円

事業内容：高級浴槽・浴室ブランド「WABURO」の製造・販売

公式HP：https://www.ustech-jp.com

公式instagram :https://www.instagram.com/waburo.bathroom(https://www.instagram.com/waburo.bathroom/)

【本件に関するお問い合わせ先】

■製品に関するお問い合わせ先

株式会社アステック（担当：営業部）

Email：ust-eigyou@ustech-jp.com

TEL：03-6450-3126

■プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社アステック（担当：森脇）

Email：publicrelations@ustech-jp.com