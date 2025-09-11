令和7年度「デジタルツール展示会・体験会事業」を開催。２日で延べ６０名を超える事業者等が参加

千葉県商工会連合会デジタルツール展示会・体験会チラシ

千葉県内の中小・小規模事業者のご商売を支援している千葉県商工会連合会（住所：千葉県千葉市中央区中央４丁目１６番１号 建設会館ビル5階 会長：寒郡茂樹）が「デジタルツール展示会・体験会～千葉県商工会デジタル化支援事業～」と題した体験セミナーを２０２５年９月９日、９月１０日の１３時半から実施しました。

近年DXやデジタル化支援などといった言葉はあちこちで聞くものの、実際はどうなのか？といった疑問に答えるため、実際に機材を持ち込んで体験会形式で実施したものです。９月９日は１０名、９月１０日は５０名超の参加者に実際に体験してもらうことができました。

体験会に先立ち、DXについてのセミナーを実施しこういった機器を使って何ができるのか、そのコストはどの程度かかるのかについて説明しました。

９月９日いすみ市商工会９月１０日山武市商工会

開催の背景

私たち県内４０の商工会では、地域の中小・小規模事業者へ向けて日々の経営支援を実施しており、それぞれの地域でのセミナーも実施しています。どのセミナーも第一線で活躍されている講師をお招きし、地域の事業者様の役に立つセミナーですが、どうしても知識を身に着けるための説明が多くなりがちです。

特に、DXの重要性は我が国全体で叫ばれているものの、座学で学ぶ機会が多く、実際に何ができるのか、実際に自社でどう使えるのかが見えにくい状況になっております。

そのため、座学ではなく実際のモノを見て、触って、体験してもらうための体験会を企画し、好評を得ることができました。

展示会チラシ裏面持参した機器一覧

体験会へ点検ドローンやアシストスーツ類などを持っていき、実際に体験してもらいました。

点検ドローンは赤外線センサーを用いてどのように見えるかの実演を行うなどとても興味深い展示となっています。

また、アシストスーツの体験など、存在は知っているが体験したことがない機器を身近な商工会で体験することができました。

イベント実施の詳細

プログラム・内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165972/table/11_1_b9e5f96e0b793de1570e681b33a88849.jpg?v=202509120456 ]

県内の中小・小規模事業者であれば実施商工会管内以外であっても誰でもセミナーを受講することが可能です。最寄りの商工会へご相談ください。

この体験会では、まずDX導入セミナーとして、DXの導入事例や導入コスト、何ができるかを説明します。その後、会場にて実際に持ち込んだ機器の体験を行うことが可能です。途中入退場自由となりますので、ご興味がある機器だけでも体験にいらしてください。

なぜDXが必要なのか

様々な経営課題がある中、DXへの取り組みと業績には相関関係があることがわかっています。しかし、DXが必要だということは叫ばれているのですが、実際に何から取り組めばいいのかがよくわからないことから進んでいないのが実態です。

中小企業白書2025よりデジタル化が進むと業績に好影響がでる

各取組段階は、以下のとおりに大別されている。

段階4：デジタル化によるビジネスモデルの変革

や競争力強化に取り組んでいる状態

段階3：デジタル化による業務効率化やデータ分析に取り組んでいる状態

段階2：アナログな状況からデジタルツールを利用した業務環境に移行している状態

段階1：紙や口頭による業務が中心で、デジタル化が図られていない状態

（出典：中小企業白書2025）

今後の参加申し込み方法

- 事前登録や参加申込方法：最寄りの商工会までご相談ください

＜お問い合わせ先＞

千葉県商工会連合会 指導課 笹子、伊藤、岡崎

電話：043-305-5222/ hen@chibaken.or.jp

https://www.chibaken.or.jp/