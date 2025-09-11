ÆîÆ»¸å²¹Àô¡Ö¤Æ¤¤¤ì¤®¤ÎÅò¡×¡¢8·î¤ÎÍè´Û¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇ¹â¤ËÃÏ¸µ¤Î·Æ¤¤¤È´Ñ¸÷¤ÎÎ©¤Á´ó¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÂçÀ¹¶·
°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤ÎÆîÆ»¸å²¹Àô¡Ö¤Æ¤¤¤ì¤®¤ÎÅò¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥½¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤ÎÍè´Û¼Ô¿ô¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î28,069¿Í¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤Ë¤Ï¡Ö±ïÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ä¿·ÅÐ¾ì¤Î¥¢¥¤¥¹¾¦ÉÊ¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢´ÛÆâ¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ÇÂçÀ¹¶·¡£¡Ö¾¾»³´Ñ¸÷¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë²¹Àô¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¸©³°¤«¤é¤ÎÍè´Û¤âÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆîÆ»¸å²¹Àô ¤Æ¤¤¤ì¤®¤ÎÅò¡×²Æ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤
Å·Á³²¹Àô¤ÎÅò¤ÈÀ¶ÎÃ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÆîÆ»¸å²¹Àô¡Ö¤Æ¤¤¤ì¤®¤ÎÅò¡×¡£
2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤¿´Ñ¸÷µÒ¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¡¢Íè´Û¼Ô¿ô¤¬28,069¿Í¤È»Ë¾åºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾»³´Ñ¸÷¤Î¸å¤ËÎ©¤Á´ó¤ë´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¤¯¡¢²¹Àô¤ÇÌþ¤·¤òµá¤á¤ë»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¸ÂÄê¥¢¥¤¥¹¤¬Âç¿Íµ¤
´ÛÆâ¤ÎÊªÈÎ¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¥¢¥¤¥¹¤¬²¹Àô¤¢¤¬¤ê¤Î¡È¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢Ìó1,000¸Ä¤òÈÎÇä¡£
º£¸å¤âµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¡¢¡Ö²¹Àô¡Ü¿©¡×¤Î³Ú¤·¤ß¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²Æº×¤êµ¤Ê¬¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢´ÛÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²°³°¤Ë¤â¤Ë¤®¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬ÊÂ¤Ó¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¥á¥À¥«¤¹¤¯¤¤¤ä¼ÍÅª¥²ー¥à¤Ê¤É¡¢²Æº×¤ê¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤ÎÅ¹ÊÞ¤äÃÄÂÎ¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤¢¤¬¤ê¤Ë³°¤Ç¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¼ÍÅª¤ò³Ú¤·¤á¤Æ²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö´Ñ¸÷¤Ç¾¾»³¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ªº×¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë´Ñ¸÷¤ÇË¬¤ì¤¿Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢·ò¹¯¹ÖºÂ¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎ¸³¤â³«ºÅ¤·¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡ÖÆîÆ»¸å²¹Àô ¤Æ¤¤¤ì¤®¤ÎÅò¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë²¹Íá»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾¾»³´Ñ¸÷¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö²¹Àô¤Ç²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ÆîÆ»¸å²¹Àô ¤Æ¤¤¤ì¤®¤ÎÅò
½êºßÃÏ¡§ °¦É²¸©¾¾»³»ÔÃæÌîÄ®¹Ã853
TEL¡§ 089-963-3535
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 6:00～24:00¡Ê»¥»ß23:00¡Ë
»ÜÀßURL¡§ https://teiregi.jp