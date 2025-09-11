株式会社dataisが福岡ソフトバンクホークスとオフィシャルスポンサー契約を締結。TOKYO MXのソフトバンクホークス野球中継にてテレビCMを放映

株式会社datais

株式会社datais(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池田悠司)は、福岡ソフトバンクホークス株式会社(以下、福岡ソフトバンクホークス 、本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：後藤 芳光)とオフィシャルスポンサー契約を締結しました。それに伴い、「2025年度 パーソル パシフィック・リーグ公式戦」において、9月11日（木）以降に開催される福岡ソフトバンクホークス戦のTOKYO MXにおける試合中継内にて、当社のCMを放映いたします。

(C)SoftBank HAWKS■福岡ソフトバンクホークスとオフィシャルスポンサー契約を締結

株式会社dataisは、日本企業全ての法人情報を取得しているセールステックの企業です。失注のない世界の実現を目指し、BtoB営業領域の課題解決に貢献しています。福岡ソフトバンクホークスの「めざせ世界一」のスローガンのもと、プロ野球文化の継承と野球競技の振興を行い、野球にとどまらず、人々の感動、勇気、夢につながる世界一のエンターテインメントを実現する使命と責任を負うというCSR活動指針と熱い思いに共感し、このたびオフィシャルスポンサー契約を締結する運びとなりました。

今後、オフィシャルスポンサーとして、選手やファンの皆様と一緒に福岡ソフトバンクホークスを応援し盛り上げてまいります。

■株式会社dataisについて

[ミッション]

株式会社dataisは、「失注のない世界を実現する」をミッションに掲げるSaaS+SalesTechスタートアップです。日本法人全ての企業データを自社で収集、整備しております。法人営業を行う際に必要な対応をすべて一気通貫で提供する営業DXサービス「datais」シリーズを開発・運営しています。

[社名に込めた思い]

株式会社dataisはdataiz(データ化する)という単語とdata is XX(データと既存ビジネスの組み合わせ価値を向上する)の2つの意味を持ちます。

データは保有しているだけでは大きな価値はありません。「データによって機会を可視化し、世界の可能性を最大化する」というビジョンのもと、あなたのビジネスにおいて属人化している部分をデータ化し、貴社の価値向上を実現します。

[サービス内容]

Web上のオープンデータや求人・開業情報などを独自に収集・整備し、企業の営業・マーケティング活動を支援する法人データベンダー。フォーム営業など、手動によるアプローチを通じた即時性のある営業支援を強みとします。

・社内データが整理されておらず困っている

・せっかくのCRMツールが活用できていない

・営業活動、営業予算の見直しを図りたい

・新規営業をしたいが、人的リソースが足りない

・フォーム送付でA/Bテストをしてみたい

などの課題解決に向けたソリューションの提案が可能です。

データクレンジング、新規アタックリストの作成、お問合せフォームの送付代行など、会社における営業活動を万全の体制でフォローいたします。

■試合概要

「2025度 パーソル パシフィック・リーグ公式戦」

試合日程：2025年9月11日(木) ～

※TOKYO MXで放送。都合により変更となる場合があります。

■株式会社datais 概要

会社名：株式会社datais(データイズ)

設立：2020年4月

代表者：池田悠司

所在地：東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 3F

資本金（準備金含む）：4800万円

事業概要：BtoB営業DXサービス「datais」シリーズの開発・運営

コーポレートサイト：https://datais.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社datais：support@datais.co.jp