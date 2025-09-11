【「Sleep Inc.」ー 渋谷に初出店 】インスティテューテン株式会社のシグネチャーブランド「Sleep Inc.」がChoosebase Shibuyaで販売開始！

インスティテューテン株式会社Choosebase Shibuya

現代社会に「やすらぎの感覚」を取り戻すことを目指すインスティテューテン株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO：伊藤嘉明）は、自社のシグネチャーブランドである「Sleep Inc.」を、2025年9月8日(月)より、ショールーミングストア「Choosebase Shibuya」（東京都渋谷区）にて販売開始いたしました。さらに、先日発表されたとおり、来る9月13日（土）には、ブランド初となる旗艦店『House of Natural Medicine』を神奈川県鎌倉市の鎌倉山にオープンいたします。 都市と自然、それぞれを象徴する拠点から、現代の人々が抱える “眠れない日々” や “なんとなく不調” に寄り添う “やすらぎ習慣” を発信してまいります。

■ 都市型消費の中心・渋谷での戦略的展開

現代の都市生活では、情報過多やストレスによって眠りの質が乱れやすく、いわゆる “なんとなく不調” を抱える生活者が増加しています。流行やカルチャーの発信地である渋谷において、休息ややすらぎをテーマとしたブランド体験を提供することは、生活者にとっての「新しい選択肢」を提示すると同時に、今後の市場拡大に向けた重要なステップと位置づけています。「Sleep Inc.」は、今回のChoosebase Shibuyaでの出店を、リアルな顧客接点を通じてブランド価値を高め、今後の事業展開を加速させるための拠点となります。

■自然に還る体験を。鎌倉山に初の旗艦店がオープン

オンラインを中心に展開してきた「Sleep Inc.」の世界観を五感を通じて深く体感できる場として、国内初となる旗艦店『House of Natural Medicine』（ハウス・オブ・ナチュラルメディスン）を鎌倉山にオープンします。

古都の静けさと豊かな自然が息づく鎌倉山は、私たちが掲げる"ホリスティックヘルス”（心・体・自然が一体となった健康）の哲学を体現するのに最もふさわしい場所です。この店舗が、忙しない日常から離れて「ほっとできる余白」を見つけるきっかけとなることを目指します。

■ 出店・店舗概要

1. Choosebase Shibuya

2. House of Natural Medicine（ハウス・オブ・ナチュラルメディスン）

「Sleep Inc.」が目指す “やすらぎ習慣”

- 販売開始日：販売中- 場所：Choosebase Shibuya（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷店 パーキング館1階 エリア：BASE B）- 販売商品：リキッド／カプセル／キューブ （グミ）- 営業時間：午前11時～午後9時Choosebase Shibuya- オープン日：2025年9月13日（土）- 所在地：神奈川県鎌倉市鎌倉山2-16-36- 営業時間：10:00 - 18:00 （予定）- 営業日：土曜日、日曜日、月曜日 、祝日（予定）- 提供内容：ー 「Sleep Inc.」 全製品ラインナップの販売ー 専門スタッフによるウェルビーイング・コンサルテーションー 「やすらぎ習慣」をテーマにしたワークショップ（不定期開催）ー 旗艦店限定オリジナル製品の販売House of Natural Medicineやすらぎ習慣とは、“なんとなく不調”を感じやすい現代人に向けて、「Sleep Inc.」が提案するセルフケアの新習慣。植物の叡智と科学的アプローチを融合させ、心・体・自然の調和をめざすホリスティックヘルスの視点から、暮らしに静かなやすらぎを届けます。

現代社会においては、夜になっても情報や光にさらされ、私たちが本来持っていたやすらぎの感覚が揺らぎがちです。「Sleep Inc.」は、自然由来の成分と科学的知見を融合させたホリスティックな発想で、新たな ”やすらぎ習慣” を提案するブランドです。

製品開発にあたっては、特に、植物本来の力を引き出すために、空気中のCO2のみを溶媒とする独自の超臨界CO2抽出技術を活用し、化学溶媒を一切使わずに植物の成分を丁寧に抽出しています。

「Sleep Inc.」が目指すのは、一人ひとりの暮らしに静かに溶け込む "やすらぎ習慣" という選択肢を提供すること。忙しない日常の中で、自分自身と向き合う時間をつくるきっかけとして、暮らしの中に息づく新しいウェルネスのあり方を届けていきます。

ライフスタイルに合わせて選べる、３つの「やすらぎ」

Sleep Cubes（キューブ）１.【“食べる”やすらぎ】Sleep Cubes（キューブ）

”やすらぎ” をおいしくサポートする新習慣。レモンバームやバレリアンなど、伝統的に用いられてきたハーブに果実エキスを加えたキューブ型サプリメント。砂糖不使用・無添加・100％植物由来で、仕事終わりや夜のくつろぎ時間にぴったり。甘すぎず優しい風味で、手軽に続けやすいアイテムです。

２.【“続ける”やすらぎ】Sleep Capsules（カプセル）

忙しい日々にも取り入れやすい、植物由来100％のカプセルタイプ。一日の生活リズムにそっと寄り添いながら、心地よい時間をサポートするパートナーとして。添加物不使用・カフェインフリー・動物性原料不使用。植物の力をそのまま閉じ込めた“ハーブティー感覚”のアイテムです。

Sleep Capsules（カプセル）Sleep Liquid（リキッド）３. 【“寄り添う”やすらぎ】Sleep Liquid（リキッド）

植物の恵みをそのまま詰め込んだ、滴下式のリキッドタイプ。夜のリラックスタイムのお供に口内に数滴。添加物フリーのきれいな味わいとふわりと広がる自然由来の香りが、一日の終わりの穏やかな時間を演出します。

“なんとなく不調” に気づいたら。「Sleep Inc.」と始める、"やすらぎ習慣"

忙しない日々の中で、ふと感じる倦怠感や気分のゆらぎ――それは、心と体が発する、立ち止まるべきサインなのかもしれません。現代人の多くが抱えるこうした “なんとなく不調” は、生活の質（QOL）や日中のパフォーマンスにも影響を与えると言われています。「Sleep Inc.」は、心・体・自然の調和を重視するホリスティックヘルスの視点から、自然由来の成分と科学的知見を融合させ、"やすらぎ習慣" を提案します。

【インスティテューテン株式会社】とは

日本が直面する「睡眠負債」と「ストレス社会」という深刻な社会問題に対し、“植物の叡智”と“科学的アプローチ”を融合させた革新的なソリューションを提供するホリスティックヘルス・カンパニーであり、これからのVUCA時代に一石を投じるバイオテック企業です。"ホリスティックヘルス”（心・体・自然が一体となった健康）にフォーカスした新しいウェルビーイングのビジネスモデルを日本から世界へ提唱しています。

【Sleep Inc.】とは

インスティテューテン株式会社が提唱するホリスティックヘルス・ブランドです。独自の超臨界CO2抽出技術により、ハーブの力を最大限に活かし、人間が本来持つ”やすらぐ感覚”を取り戻すことを追求します。

Web: https://sleep-inc.jp/

お問い合わせ先

本リリースに関するご質問・取材のお申し込みは、下記までご連絡ください。

インスティテューテン株式会社

広報担当：黒木 佳奈穂

E-mail：info@instituten.co.jp

Web：https://instituten.co.jp(https://instituten.co.jp/)