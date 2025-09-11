自治体調査で浮かび上がる”事件未満の近隣トラブル”対応の現場課題と即戦力ニーズ 現場課題は「担当部署の人員不足」が４割でトップ

株式会社ヴァンガードスミス

元警察官による近隣トラブル解決支援サービスを展開する株式会社ヴァンガードスミス（本社：東京都港区、代表取締役：田中慶太、以下「当社」）と、労働力不足問題解決のリーディングカンパニーとして複数のSaaSを展開する株式会社うるる（東京都中央区、代表取締役社長：星 知也、以下「うるる」）が運営する公共入札・落札支援トータルサービス「入札BPO」は、全国の自治体を対象に「近隣トラブル対応の課題に関するアンケート調査」を共同で実施しました。

本調査では、自治体が日常的に直面する“事件未満の近隣トラブル”に関する対応状況や抱える課題、加えて外部支援への期待を明らかにしています。

調査結果サマリー

●対応優先度の高い近隣トラブルは「ごみ出し」「騒音」「迷惑行為」

●現場の課題は「担当部署の人員不足」（39.6%）、「心理的負担」（36.3%）、「事件未満の内容で、どう関わったらいいかがわからない」（35.2%）が上位

●試験的支援施策への関心は、「他自治体の事例共有」（58.7%）、「専門家への相談体制」（50.0%）が、いずれも半数を超える結果に

調査背景

近隣トラブルは騒音やゴミ出しなど日常的な問題から、ストーカー被害や外国人住民との摩擦まで多岐にわたります。昨今の地域コミュニティの希薄化も影響し、警察の介入が難しい“事件未満のトラブル”として増加傾向にあります。

自治体からは「職員の対応負担が大きい」「判断基準があいまいで対応に不安がある」といった声に加え、近年ではカスタマーハラスメント（カスハラ）も問題視されており、現場対応の負担は深刻化しています。

こうした背景を踏まえ、ヴァンガードスミスと「入札BPO」は全国の自治体を対象にアンケートを行い、現場の実態と外部支援に対するニーズを調査しました。

※本プレスリリースの調査データを引用・掲載される際は、調査名「近隣トラブル対応の課題に関するアンケート調査」および、調査元（ヴァンガードスミス・「入札BPO」）、出典URL（https://www.uluru.biz/news/15831）を明記ください。

調査結果

＜結果１＞対応優先度の高い近隣トラブルは「ごみ出し」「騒音」「迷惑行為」

発生する近隣トラブルのなかで、頻度や重大性から、解決が必要な度合いを尋ねたところ、「ごみ出し」「騒音」「迷惑行為」がいずれも「非常に深刻である」「可能なら解決したい」と回答した割合で過半数を占め、日常生活に密着した課題として高い優先度が認識されていることが明らかになりました。一方、「外国人住民との摩擦」や「ストーカー・不審者」は自治体の地域特性によって顕在化に差があることがうかがえます。

＜結果２＞現場の課題は「担当部署の人員不足」（39.6%）、「心理的負担」（36.3%）、「事件未満の内容で、どう関わったらいいかがわからない」（35.2%）が上位に

現在の対応体制で感じている課題について聞いたところ、「担当部署の人員不足」（39.6%）、「心理的負担が大きい」（36.3%）、「事件未満の内容で、どう関わったらいいかがわからない」（35.2%）が上位に挙がりました。人材不足に加え、トラブル対応の判断基準が不明確なことや、 「対応のノウハウが不足している」（28.6%）、「専門的な対応が必要なときに判断がつかない」（25.3%）を選択した割合も高く、トラブル対応そのものに対する戸惑いも垣間見えます。

<結果3> 試験的支援施策への関心は、「他自治体の事例共有」（58.7%）、「専門家への相談体制」（50.0%）が、いずれも半数を超える結果に

試験的支援施策への関心を尋ねたところ、「他自治体の事例共有」（58.7%）、「専門家への相談体制」（50.0%）がいずれも半数を超え、高い割合を占めました。続いて、「一次対応の外部化」（30.4%）、「支援事業者から対応部署へのマニュアルの共有」（23.9%）、「相談窓口の設置」（23.9%）が約2～3割に上り、現場の負担軽減や組織的な対応力強化へのニーズも一定程度みられました。

調査を終えて

本調査を通じて、自治体では日常的に発生する“事件未満の近隣トラブル”への対応負担が増大し、人手不足や判断の難しさ、心理的ストレスといった複合的な課題を抱えていることが明らかになりました。

加えて、他自治体での先行事例や専門知見を参考にしたいというニーズが高く、一次対応を外部に委託するなど、現場の負担を軽減する取り組みへの期待も一定程度みられました。

当社は「困っている人を助ける」という企業理念のもと、「近隣トラブル解決支援サービス」という人々の安心安全な生活を支えるソリューションを提供しています。創業から10年間で積み上げた様々な困りごとを解決支援してきた知見を活かし、これからは自治体が抱える課題解決に向けて新たな視点での取り組みも進めてまいります。

調査概要

調査名：近隣トラブル対応の課題に関するアンケート調査

実施主体：株式会社ヴァンガードスミス・株式会社うるる「入札BPO」（共同実施）

調査対象：全国の自治体・市民相談窓口や生活環境課など、トラブル対応実務を担う部門の職員

調査方法：WEB・FAX・メール・郵送によるアンケート

有効回答数：96自治体※

調査期間：2025年6月12日～2025年7月4日

※本調査は、FAXにてご回答いただいた一部の自治体において、設問によっては未回答項目が存在します。そのため、集計結果の有効回答数は設問ごとに異なります。

近所トラブル解決支援サービスとは

近隣トラブル解決支援サービスは、元警察官が専門相談員として「騒音」「迷惑行為」「嫌がらせ」など「事件未満のトラブル」を解決支援するサービスです。トラブルの芽を摘むため、「気になる」の段階から何度でも相談ができる定額制を取り入れており、成功報酬や追加請求は一切かかりません。お電話にて一次ヒアリングから収束まで対応いたします。現在、住まいに直結する不動産業界向けは「mamorocca」（https://v-smith.co.jp/mamorocca/）、通信会社や保険会社をはじめとしたその他業界向けには「Pサポ」（https://psupo.jp/）としてトラブル解決支援サービスを展開しております。

会社概要

■株式会社ヴァンガードスミス

代 表 者：代表取締役 田中慶太

所 在 地：東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー10階

設 立：2015年10月

事業内容：トラブル解決支援事業

H P：https://v-smith.co.jp/

■株式会社うるる

代表者 ：代表取締役社長 星知也

所在地 ：東京都中央区晴海3丁目12-1 KDX晴海ビル9F

設立 ：2001年8月

事業内容：CGS事業、BPO事業、クラウドソーシング事業

H P：https://www.uluru.biz/