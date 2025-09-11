【宮崎県宮崎市】9月話題のふるさと納税！寄附額132億円達成の宮崎県宮崎市が「さとふる祭り」で日本一の宮崎牛をふるまい！

宮崎市役所さとふる祭り

宮崎県宮崎市（市長：清山 知憲）は、ふるさと納税受入額が令和2年度の約5億円から急成長を遂げ、令和6年度は過去最高の132億4,000万円を記録し、全国8位・中核市（政令で指定する人口20万人以上の都市）3年連続1位となりました。

この感謝を寄附者の皆様へ直接お伝えするため、株式会社さとふるが主催する「さとふる祭り」にブース出店いたします。

当日は、宮崎市のブースにおいて、本市のふるさと納税を牽引する返礼品の中で、人気の高い「宮崎牛」のふるまい（無料試食）を実施いたします。

来場者の特典として、宮崎牛ロースステーキが自宅で味わえる抽選会も同時開催します！！

宮崎牛は、全国和牛能力共進会（通称：和牛のオリンピック）において、史上初となる4大会連続の最高賞「内閣総理大臣賞」を受賞した日本一の和牛です。返礼品としても大人気のほどよいサシが入ったロース部分の際立つ肉の香りと本物の味を、ぜひ会場でご体験ください。

4大会連続の最高賞「内閣総理大臣賞」を受賞した宮崎牛

■「さとふる祭り」概要

URL： https://www.satofull.jp/static/event/satofull_fes2025.php

開催日時： 2025年9月13日（土）10:00～17:00

開催場所： アーバンドック ららぽーと豊洲 中庭 シーサイドデッキ（所在地：東京都江東区豊洲2-4-9）

入場料： 無料

▼地域ブース

・全国から集まった自治体のブースにて、特産品の試食試飲や販売、観光情報の発信などを行います。

▼ステージプログラム

・イベント参加自治体が、地域のおすすめ情報や魅力をPR！地域の特産品の試食も楽しめます。ご当地キャラクターも登場予定です。etc・・・

■宮崎市出店概要

・人気返礼品の試食：宮崎市のブースにおいて、4大会連続で日本一に輝いた「宮崎牛」のふるまいを実施。上品な霜降りがとろける、本物の味をご堪能ください。

・宮崎牛が当たる抽選会：LINE登録者限定で「宮崎牛」が当たる抽選会（抽選は後日）を実施。

▼出店場所：エリア4-34番

ブースイメージ

【メディア関係者の皆様へ：当日のご取材について】

当日は、メディア関係者様からのご取材を心よりお待ちしております。

宮崎牛のふるまいは、１.10時30分～、２.13時～、３.14時30分～、４.16時～の全4回となります。

その他、取材に関してご要望がございましたら、下記連絡先までお気軽にご相談ください。