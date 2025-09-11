競泳水着姿の「ノワール」がフィギュアで新登場！本日 9月11日(木)よりBfullオンラインショップにて予約開始！
フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、巨乳人妻と秘密の水泳教室 ノワール 1/6スケール塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日9月11日(木)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：http://www.fots.jp/）にて予約受付開始。
公式オンラインショップ：https://fots.shop-pro.jp/?pid=188366693
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQHFRCP2
予約受付期間：2025年9月11日(木)16：00～2025年11月25日(火)23：59
商品説明
オリジナルフィギュア・巨乳人妻と秘密の水泳教室「ノワール」が1/6スケールで新登場です！
こぼれ落ちそうなバストの柔らかさ、むっちりとした太もも。
競泳水着に包まれた豊満なボディをボリュームたっぷりに造形しました。
濡れ感のある髪の流れや、しっとりとした艶肌など、プール上がりの雰囲気を繊細に表現しています。
魅惑的で包容力あふれるノワールをあなたのお手元にお迎えしませんか？
※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。
商品情報
商品名 ：巨乳人妻と秘密の水泳教室 ノワール 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア
スケール ：1/6スケール 全高サイズ 約205mm
小売価格 ：\21,800(税込\23,980)
仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品
予約開始 ：2025年9月11日(木)16：00解禁
予約締切 ：2025年11月25日(火)23：59締切
発売月 ：2026年3月末発売予定
公式オンラインショップ：https://fots.shop-pro.jp/?pid=188366693
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQHFRCP2
予約受付期間：2025年9月11日(木)16：00～2025年11月25日(火)23：59
↓Customers outside of Japan can purchase from this EC site.
ZenMarket
1/6scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461276
商品についてのご質問、ご要望は、サポート窓口までお願いします。
お問い合わせ ⇒https://fots.shop-pro.jp/customer/inquiries/new
■『Bfull FOTS JAPAN』3Dプリント製/PVC製 フィギュアブランド
・公式Twitter ：https://twitter.com/FOTS_JAPAN (@FOTS_JAPAN)
■『FIGUREX』等身大フィギュア専門ブランド
・公式Twitter ：https://twitter.com/figurexjp (@figurexjp)
・公式ネットショップ ：https://figurex.shop-pro.jp/
■株式会社Bfull
・公式ホームページ ：https://be-full.jp/
・公式Twitter ：https://twitter.com/befull_jp (@befull_jp)