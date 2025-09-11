SI&C、ソフトウェアエンジニアリングシンポジウム2025

株式会社SI&C

株式会社SI&C（本社︓東京都港区、代表取締役社長︓岩澤 俊典、以下SI&C）は、2025年9月16日（火）～2025年9月18日（木）に開催される 「ソフトウェアエンジニアリングシンポジウム2025」（主催︓情報処理学会 ソフトウェア工学研究会、共催︓IEEE Computer Society Tokyo/Japan Joint Chapter, 早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所）に、当社Corporate Officerの増田 航太（以下、増田）が登壇することをお知らせいたします。

増田は、9月18日（木）の13:10-14:40チュートリアルの「LLM/生成AI&エージェントによるソフトウェア開発の実践と展望-設計からテスト、さらには組織や業界のあり方までー」のセクションにおいて、「生成AIによるプログラムの実装」の領域で登壇します。

ソフトウェア開発において大規模言語モデル（Large Language Model; LLM）に代表される生成AIは、従来の自動化ツールでは困難であった広範な知識を要する複雑なタスクに対して、その思考過程を伴って遂行することが可能です。

お客様の声やご要望を反映し続け、ソフトウェアの価値を高め、圧倒的に高信頼かつ高効率に開発・運用をし続けるためには、生成AIおよびエージェントを組み入れた開発の方法・プロセス・組織の変革が不可欠となります。

本チュートリアルでは、ソフトウェアの要求から設計・実装・テストまでの一連のライフサイクル、さらにはプロセスやマネジメントにおけるLLMの実践的な活用方法を理論的な裏付けや企業における実践事例や最新の研究動向を交えて解説します。

さらに、将来における生成AIに基づくエージェントと開発者、利用者、あらゆる利害関係者が協調したソフトウェアエンジニアリングの産業と社会のあり方を展望します。

■シンポジウム概要

ソフトウェアエンジニアリングシンポジウム2025IPSJ/SIGSE Software Engineering Symposium (SES2025)

情報処理学会ソフトウェア工学研究会では1995年度から2003年度にかけオブジェクト指向シンポジウムを開催し、オブジェクト指向技術を中心に研究開発と実践の交流の場を提供してきました。2006年にはソフトウェアエンジニアリング全般に対する社会的ニーズの高まりに応じるためにシンポジウム名をソフトウェアエンジニアリングシンポジウムと改め、より広い領域の研究者・実務者が集う場として開催しました。同シンポジウムはその後も毎年実施され、近年における国内最重要なソフトウェアエンジニアリング研究発表の場の一つとなっています。

その間、社会のソフトウェア化が進み、価値創造の源泉がソフトウェアであるという時代を迎えています。そこではソフトウェアの企画・開発・運用・保守・マネジメントおよび周辺の社会インタラクションやピープルを含むあらゆる側面への系統的アプローチとしてのソフトウェアエンジニアリングが果たす役割が大きく、システムが提供する価値の実現手段を与えるという立場から価値そのものを決定づける立場へと大きな転換を果たしつつあります。

ソフトウェアエンジニアリングシンポジウムでは論文発表を含むあらゆる活動をビジョンのもとに明確に位置づけ、これまでのシンポジウムの優れたレガシーを受け継ぎながら、今後のソフトウェア工学コミュニティを展望します。ソフトウェアエンジニアリングシンポジウムが具体的に目指すビジョンとコンセプトを以下に示します。

ビジョン

ソフトウェアエンジニアリングのプロフェッショナル集団やそれに連なるアーリーキャリア・学生および周辺の関係者が集い交流するとともに人々や社会の価値創造に貢献するソフトウェアエンジニアリングに向けた研究・実践および人材育成の成果発表と議論を通じて深化と拡大を進め、その結果を社会へ発信するとともに更なる深化および拡大の基礎を得ます。

コンセプト01 「集う」

ソフトウェアエンジニアリングに携わる多様な利害関係者が立場・性別・年代・主張を超えて集い、行動規範をもって相互の理解と交流を深め連携します。

コンセプト02 「研究する」

理論研究にもとづくソフトウェアおよびソフトウェア開発の基本原則の解明や新たなアイディアの創造・事例研究にもとづく実証経験を突き合わせ、ソフトウェアエンジニアリングの地平を広げつつ実践へとつなげます。

コンセプト03 「実践する」

ソフトウェアエンジニアリングのプラクティスや実践経験を共有および深掘りし、知識・スキル・コンピテンシとして体系化し、ソフトウェア社会における産業発展に貢献するとともにさらなる研究を促します。

コンセプト04 「育成する」

実証済みのソフトウェアエンジニアリング高等教育や職業訓練および組織開発運営成果を共有するとともにプロフェッショナルが高い倫理感および職業意識を持ち社会的地位を高めることに貢献します。

