遠くの星から地球に来て45年、『ウルトラマン80』からウルトラマン80とユリアンをイメージした香水が登場！

香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、ウルトラマン80とユリアンをイメージした香水を発売します。


両商品は、2025年9月13日(土)、9月14日(日)に東京ドームシティにて開催の「TSUBURAYA CONVENTION 2025」コレクションブース（プリズムホール内）で、先行販売いたします。



オンラインストア「DREAMING PRINCESS」とAmazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では、9月中旬の販売開始を予定しております。




『ウルトラマン80』は、1980年4月2日から1981年3月25日までTV放送された、円谷プロダクション製作の特撮テレビ番組です。




季節は春。


桜ヶ丘中学校に新たな教師・矢的猛が赴任した。


人間の醜い心や憎しみといった、マイナスエネルギーが集まって怪獣が生まれると考える矢的猛は子どもたちの心と向き合うことで、怪獣が生まれる根本を無くそうと考えていたのだ。


怪獣が出現した時、矢的猛は本来の姿・ウルトラマン80に変身し立ち向かう。


教師として、ウルトラマンとして、矢的猛は地球の平和のため奮闘していく。


TSUBURAYA CONVENTION 2025 (円谷コンベンション2025)



開催日時：2025年9月13日（土）、14日（日）


会場：東京ドームシティ(東京ドームホテル、KanadeviaHall、プリズムホール)


　　　〒112-0004　 東京都文京区後楽1-3-61


ウルトラマン80　オードパルファム






ひとところに命を懸ける「一所懸命」がモットー、ウルトラマン80/矢的 猛をイメージした香水です。


チェリーやフリージアといった花々が爽やかに香るトップノートは、春の訪れとともに中学校教師として地球での生活をスタートさせた猛をイメージしています。


トップの心地よさにスズランが加わり繊細な香りにシフトしていくミドルノートは、地球防衛のために奮闘するUGM隊員/ウルトラマンとしての、教師とはまた別の猛の側面を感じ取れます。


穏やかなウッディ調のラストノートでは、ウルトラマンの力を借りずに最終決戦を乗り切ったUGM…ウルトラマンという「先生」から卒業した人類という「生徒達」を優しく見ている、猛の笑顔が思い浮かびそうです。



香調：フレッシュアンドティアーズノート



＜香りイメージ＞


トップノート：チェリー、フリージア


ミドルノート：チェリーブロッサム、ハニーサックル


ラストノート：アンバー、ホーウッド


ユリアン　オーデコロン





ウルトラの星の王女、ユリアン/星 涼子をイメージしたオーデコロンです。


フレッシュな若葉を感じさせるトップノートは、王女でありながら活発な涼子が思い浮かびます。


サクラの爽やかさに、ローズが香りに深みをもたらすミドルノートは、猛に地球での過ごし方を教わり、できるだけ地球人と同じように地球で生活することの意味を理解していく、涼子の成長の様です。


ホワイトムスクが温かく、香りを引き締めていくラストノートは、2大怪獣に敗北しかけたウルトラマン80を前に、彼の制止を振り切り変身した涼子の、戦士として戦う覚悟を感じ取れます。



香調：フレッシュフローラルノート



＜香りイメージ＞


トップノート：リーフグリーン、ゼラニウム


ミドルノート：サクラ、ミュゲ、ローズ


ラストノート：アンバー、ホワイトムスク


商品概要



■ウルトラマン80　オードパルファム


価格：4,950円（税込）


容量：50ml


成分：エタノール、香料、水　　


原産国 :日本



■ユリアン　オーデコロン


価格：2,750円（税込）


容量：50ml


成分：水、エタノール、PEG、40水添ヒマシ油、香料、ヨモギ葉エキス、BG　　


原産国 :日本




円谷プロ公式サイト「円谷ステーション」：https://m-78.jp/


円谷プロダクション　公式X：https://x.com/tsuburayaprod


フェアリーテイル株式会社　ウルトラマン80、ユリアン商品ページ： https://fairytail.jp/ultraman/80_yullian/


フェアリーテイル株式会社　X：https://x.com/fairytailparfum


TSUBURAYA CONVENTION 2025公式サイト：https://tsubu-con.com/2025/


フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。


会社概要



社名：フェアリーテイル株式会社


代表取締役：熊谷勇希


所在地：東京都港区赤坂7-11-7 三共赤坂ビル


コーポレートサイト ：http://www.fairytail.jp