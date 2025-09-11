『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』より、「渚カヲル」の1/4スケールスタチューが登場
株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつアルティメットプレミアムマスターラインから、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』の「渚カヲル」をリリースいたしました。予約受付は9月11日よりスタート。商品の発売は2026年12月～2027年3月を予定しています。
◆製品ページ◆
https://statue.prime1studio.co.jp/eva-kaworu-nagisa-upmeva-04s.html
カタチを失う世界、孤独を受け入れる微笑み。
幸せを想う伴奏者が、繊細な1/4スケールスタチューに
TVシリーズを再構築し、新たな神話を世界に示した『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』。今なおインパクトを与え続ける4部作から、「渚カヲル」をアルティメットプレミアムマスターラインで立体化。
碇シンジの幸せを想い、彼の傍らで微笑む少年。その儚く美しい佇まいを、1/4スケールで高精細に造形しました。
ひとり静かに座るポージングは、特有の達観した軽やかさを感じさせるもの。2次元のデフォルメと3次元のリアルが相乗効果を生む、最良のバランスで表現しています。
毛束を一つひとつ作り込み、柔らかなアッシュグレイに陰影をつけた髪。光を吸い込むマットな質感と、この世ならざる白の色合いを与えた肌。
妥協のないクラフトマンシップにより、カヲルの象徴的な要素をすべて捉えています。
少年らしい体躯にフィットする“13”のプラグスーツも、パープルやネイビーの微細な色調にまでこだわり仕上げました。
そっと身体を預けるオブジェは、第12の使徒をモチーフに製作したものです。
大きく広がるしなやかな翼、連弾による豊かな音の波形、閉じることのない円環。抽象的なフォルムが、さまざまなイメージを呼び込みます。
そして本ボーナス版には、口元をほころばせた頭部パーツを追加。
誰が彼の感情を揺り動かしたのか。優しいトーンでつぶやかれる言葉は。観る者の想像力をくすぐる限定特典です。
繊細な立体表現で、作品世界の空気感と共に現れた渚カヲル。あなたに寄り添い、いつまでもコレクションの喜びを響かせる伴奏者です。
[ご注意]
・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。
・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。
製品概要
アルティメットプレミアムマスターライン
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』
渚カヲル ボーナス版
※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、
プライム1スタジオ公式オンラインストアならびにEVANGELION STOREのみとなります。
商品価格 ：\109,890（税込）
発売時期 ：2026年12月～2027年3月頃
販売数量 ：400
シリーズ ：『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』
フォーマット：アルティメットプレミアムマスターライン
サイズ：1/4 Scale
全高: 47cm 全幅: 35cm 奥行: 26cm
重量：約4.0kg
素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）
製品仕様・付属品：
・特製ベース
・ボーナス特典：頭部×1（開口）
権利表記 ：(C)カラー
