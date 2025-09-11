『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』より、「渚カヲル」の1/4スケールスタチューが登場

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつアルティメットプレミアムマスターラインから、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』の「渚カヲル」をリリースいたしました。予約受付は9月11日よりスタート。商品の発売は2026年12月～2027年3月を予定しています。



◆製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/eva-kaworu-nagisa-upmeva-04s.html

カタチを失う世界、孤独を受け入れる微笑み。

幸せを想う伴奏者が、繊細な1/4スケールスタチューに

TVシリーズを再構築し、新たな神話を世界に示した『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』。今なおインパクトを与え続ける4部作から、「渚カヲル」をアルティメットプレミアムマスターラインで立体化。

碇シンジの幸せを想い、彼の傍らで微笑む少年。その儚く美しい佇まいを、1/4スケールで高精細に造形しました。

ひとり静かに座るポージングは、特有の達観した軽やかさを感じさせるもの。2次元のデフォルメと3次元のリアルが相乗効果を生む、最良のバランスで表現しています。

毛束を一つひとつ作り込み、柔らかなアッシュグレイに陰影をつけた髪。光を吸い込むマットな質感と、この世ならざる白の色合いを与えた肌。

妥協のないクラフトマンシップにより、カヲルの象徴的な要素をすべて捉えています。

少年らしい体躯にフィットする“13”のプラグスーツも、パープルやネイビーの微細な色調にまでこだわり仕上げました。

そっと身体を預けるオブジェは、第12の使徒をモチーフに製作したものです。

大きく広がるしなやかな翼、連弾による豊かな音の波形、閉じることのない円環。抽象的なフォルムが、さまざまなイメージを呼び込みます。

そして本ボーナス版には、口元をほころばせた頭部パーツを追加。

誰が彼の感情を揺り動かしたのか。優しいトーンでつぶやかれる言葉は。観る者の想像力をくすぐる限定特典です。

繊細な立体表現で、作品世界の空気感と共に現れた渚カヲル。あなたに寄り添い、いつまでもコレクションの喜びを響かせる伴奏者です。

[ご注意]

・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品概要

アルティメットプレミアムマスターライン

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』

渚カヲル ボーナス版

※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、

プライム1スタジオ公式オンラインストアならびにEVANGELION STOREのみとなります。

商品価格 ：\109,890（税込）

発売時期 ：2026年12月～2027年3月頃

販売数量 ：400

シリーズ ：『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』

フォーマット：アルティメットプレミアムマスターライン

サイズ：1/4 Scale

全高: 47cm 全幅: 35cm 奥行: 26cm

重量：約4.0kg

素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）

製品仕様・付属品：

・特製ベース

・ボーナス特典：頭部×1（開口）

権利表記 ：(C)カラー

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/