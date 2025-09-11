TVアニメ『負けヒロインが多すぎる！』と「JR東海　推し旅」のコラボイベントにおけるオリジナルグッズ販売の詳細公開！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、JR東海が2025年10月3日（金）～12月25日（木）の期間、TVアニメ『負けヒロインが多すぎる！』とのコラボイベント「負けヒロインのボイスが多すぎる！～豊橋へようこそ！～ part2」を開催することに伴い、その一環としてコラボオリジナルグッズの販売をいたします。

【イベント概要】

「負けヒロインのボイスが多すぎる！～豊橋へようこそ！～ part2」

開催期間：2025年10月3日（金）～12月25日（木）

開催場所：東海道新幹線車内、愛知県豊橋市内の各施設他

▼キャンペーン特設サイト・アカウント

・JR東海 イベント特設サイト：https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/makeine4th/

・推し旅【JR東海公式】Xアカウント：https://x.com/oshitabi_update

▼JR東海 公式HP

https://jr-central.co.jp/

※掲載内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

【企画概要】

「負けヒロインのボイスが多すぎる！～豊橋へようこそ！～ part2」では、様々な企画を実施いたします。

各種施策の詳細情報はJR東海特設サイトをご確認ください。

■東海道新幹線車内限定 オリジナルボイスドラマ＆ノベルティ

走行中の東海道新幹線車内限定で、キャラクター達のオリジナルボイスドラマをお聴きいただけます。

本キャンペーンのために録り下ろしたボイスをお楽しみください。

ボイスドラマを聴かれた方にはオリジナルノベルティセットを、1日につき1セット差し上げます。

■豊橋市内周遊ボイスラリー

豊橋市内の各スポットを周遊しながら、キャラクター達のオリジナルボイスドラマをお聴きいただけます。

本キャンペーンのために録り下ろしたボイスをお楽しみください。

■ホテルアソシア豊橋 コンセプトルーム・コラボ宿泊パック

ホテルアソシア豊橋にてコンセプトルームを展開いたします。

あわせて、通常の宿泊にオリジナルノベルティが付属するコラボ宿泊パックも展開いたします。

■コンセプトルーム宿泊者限定ノベルティ＆宿泊特典

コンセプトルームにご宿泊いただいた方には、限定ノベルティと宿泊特典をプレゼントいたします。

■豊橋駅ビル カルミア企画

豊橋駅ビル カルミア館内にて、八奈見杏菜のオリジナルボイスによる館内放送のほか、キャラクターごとの装飾展示などを実施いたします。

■EX旅先予約

EX会員限定でノベルティ付きのんほいパーク入場券の販売を実施いたします。

■豊橋市内装飾

豊橋市内各所にて、コラボイラストを使用したポスター掲出やビル壁面装飾などを実施いたします。

※詳細はJR東海特設サイト・アカウントをご確認ください。

https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/makeine4th/

※画像はイメージです。実際のデザインとは異なる場合がございます。

※ノベルティや特典は数量限定のため、品切れになる場合がございます。

※コンセプトルームはご宿泊枠に限りがございます。

ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

※内容は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

【オリジナルグッズ】

精文館書店豊橋本店にて、コラボイラストを使用したオリジナルグッズを販売いたします。

開催期間：2025年10月3日（金）～12月25日(木)

開催場所：精文館書店豊橋本店

https://x.com/seibunkanhonten

■オリジナルグッズ購入特典

イベントグッズ購入特典として、オリジナルグッズ販売店舗にて関連グッズを1会計につき2,000円（税込）お買い上げごとに「特典ブロマイド（全6種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※「特典ブロマイド（全6種）」はランダム配布のため、絵柄は選べません。

※レシートの合算はできませんのであらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

▼イベント会場、「AMNIBUS」&「ARMA BIANCA」&「アニメイト」限定BOX購入特典

本イベント限定、「AMNIBUS」&「ARMA BIANCA」&「アニメイト」限定で、次の商品を1BOX購入につき1点、先着で特典グッズをプレゼントいたします。

・描き下ろし 駅員ver. 第2弾 トレーディンググリッター缶バッジ

・トレーディング ちびキャラ 駅員ver. 第2弾 グリッター缶バッジ

※BOX購入特典はイベント会場と、「AMNIBUS」&「ARMA BIANCA」&「アニメイト」で異なる絵柄になります。

※単品購入の場合にはBOX購入特典は付属いたしません。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

イベント会場限定、「AMNIBUS」&「ARMA BIANCA」&「アニメイト」限定BOX購入特典の詳細はこちら

https://event.amnibus.com/makeine-jrc-2025/

■イベント販売グッズ情報

▼描き下ろし 駅員ver. 第2弾 トレーディンググリッター缶バッジ（全9種）

単品：605円（税込）/BOX：5,445円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 駅員ver. 第2弾 トレーディングアクリルカード（全9種）

単品：715円（税込）/BOX：6,435円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 駅員ver. 第2弾 トレーディングインスタントカメラ風イラストカード（全16種）

単品：275円（税込）/BOX：4,400円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 駅員ver. 第2弾 トレーディングアクリルスタンド（全16種）

単品：880円（税込）/BOX：14,080円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 駅員ver. 第2弾 BIGアクリルスタンド（全3種）

価格：各1,980円(税込)

▼描き下ろし 駅員ver. 第2弾 特大アクリルスタンド（全8種）

価格：各3,300円(税込)

▼描き下ろし 駅員ver. 第2弾 アクリルジオラマ（全2種）

価格：各3,850円（税込）

▼描き下ろし 駅員ver. 第2弾 ダイカットステッカー（全8種）

価格：各550円（税込）

▼描き下ろし 駅員ver. 第2弾 2連ワイヤーBIGアクリルキーホルダー（全8種）

価格：各1,320円（税込）

▼描き下ろし 駅員ver. 第2弾 マルチデスクマット（全5種）

価格：各3,960円（税込）

▼描き下ろし 駅員ver. 第2弾 ポストカード3枚セット（全1種）

価格：550円（税込）

▼トレーディング ちびキャラ 駅員ver. 第2弾 グリッター缶バッジ（全6種）

単品：605円（税込）/BOX：3,630円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ 駅員ver. 第2弾 アクリルスタンド（全6種）

単品：880円（税込）/BOX：5,280円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ 駅員ver. 第2弾 アクリルキーホルダー（全8種）

単品：715円（税込）/BOX：5,720円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼ちびキャラ 駅員ver. 第2弾 フレークシール（全1種）

価格：1,100円（税込）

▼ちびキャラ 駅員ver. 第2弾 マグカップ（全1種）

価格：1,980円（税込）

※価格は全て税込です。

※トレーディング商品はブラインドタイプとなります。絵柄は選べません。

※購入制限を設けさせていただいておりますので詳細につきましては「購入制限について」をご確認ください。

※お客様のご来店状況により、整理券配布等を実施する場合がございます。

※整理券配布の実施や配布当日のご案内、商品の完売・追加等のお知らせは、精文館書店豊橋本店Xアカウントにてご案内いたします。

※レジ袋は有料となります。

※「特典ブロマイド（全6種）」はランダム配布のため、絵柄は選べません。

※レシートの合算はできませんのであらかじめご了承ください。

※商品、特典は数量限定のため、品切れになる場合がございます。

※掲載しているデザインは実物と異なる場合がございます。

※後日、「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」「アニメイト」等にて事後通販を予定しております。事後販売情報については決定次第、各ECサイトにてお知らせいたします。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、ご了承いただきますようお願いいたします。

■購入制限について

・トレーディング商品は、各種お一人様1会計につきBOX1個分まで。

・オープン商品は、各種お一人様1会計につき2個まで。

※販売状況等によって、購入制限を変更させていただく場合がございます。

※制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

【TVアニメ『負けヒロインが多すぎる！』in のんほいパーク】

「負けヒロインのボイスが多すぎる！～豊橋へようこそ！～ part2」と同期間で豊橋総合動植物公園（のんほいパーク）でもコラボイベントを開催いたします。

詳細はキャンペーン特設サイトをご確認ください。

▼キャンペーン特設サイト

・イベント特設サイト：https://event.amnibus.com/makeine-nonhoi/

※掲載内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com/

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【JR東海に関するお問い合わせ】

東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海） 東京広報室

住所：〒108-8204 東京都港区港南２丁目１番８５号

お問い合わせフォーム（https://jr-central.co.jp/info/）よりご連絡をお願いいたします。

Web：https://jr-central.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当： 齊藤直樹

Mail： info@armabianca.com

(C)雨森たきび／小学館／マケイン応援委員会 ＪＲ東海承認済