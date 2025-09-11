【9月16日(火)11:00～ 無料オンラインセミナー】本来あるべき製造業の新規事業のつくりかた～アイデア創出編～

キュレーションズ株式会社

顧客企業のビジネス変革を成功に導くキュレーションズ株式会社（本社：東京都渋谷区、担当：野崎、以下当社）は、「机上の空論にならない！新規事業を確実にスケールさせる戦略的な事業計画づくり」を2025年9月16日（火）に開催いたします。

◆このような方にオススメ◆

経営戦略/企画担当/大企業のプロジェクトマネージャーで「社内調整」に課題を感じている人/サプライチェーンや製造コスト設計に関わる事業戦略/企画担当/製造業やハードウェア企業の技術開発リーダー／R&D部門責任者/新規事業のPMF（プロダクト・マーケット・フィット）を目指すチーム

「こんな未来を実現したい」という熱い"妄想"は、新規事業に不可欠な原動力です。しかし製造業においては、それを技術的な実現可能性に基づいた"予測"へと昇華させなければ、絵に描いた餅で終わってしまいます。

本セミナーでは、旭化成エレクトロニクス株式会社での電子コンパス事業の事例を交えながら、未来の理想像と自社のコア技術・経営方針とを接続させ、実現への道筋を描く具体的なプロセスを解説します。

なぜ、誰もが不可能だと考えた電子コンパスの小型化・低コスト化は実現できたのか？その裏側には、常識を疑い、専門家が陥りがちな一本道の発想から脱却する「工夫」がありました。困難な課題を乗り越える「迂回路」を見つけ出し、それを競争力に変える思考法を学びます。

【スピーカー】

山下 昌哉

キュレーションズ株式会社 CKTO（最高テクノプレナーシップ知識責任者）

e-Compass LLC CEO

1982 年東京大学大学院物理工学専攻博士課程を修了し、旭化成工業( 現旭化成) 株式会社に入社。

MRI （磁気共鳴断層像撮影装置）・LIB （リチウムイオン電池) という二つの新規事業領域で、製品技術開発と世界市場拡大に従事。 2000 年に自らの提案で電子コンパスの開発を始め、2003 年の事業開始以降、世界トップメーカーとして新規市場創出に貢献した。 2008 年Android OS 、2009 年iOSのスマートフォンに旭化成の電子コンパスが標準搭載されたことで、事業としても急成長した。

2010 年から旭化成グループフェロー、2017 年から旭化成シニアフェロー。2023 年9 月に41.5年間勤務した旭化成を卒業し、新会社「 e-Compass LLC 」を起業。「新規事業創造」における「思考プロセスのデザイン」をテーマに活動している。

2012 年全国発明表彰恩賜発明賞、2015 年春の紫綬褒章。

【開催概要】

開催日： 2025年9月16日（火）11:00～12:00

参加料：無料

視聴方法：Zoomでのオンライン配信

申込方法：下記URLよりお申し込みください。



https://www.curations.jp/article/XqPyOGIL

■ Curationsについて

キュレーションズは、大企業向けの新規事業創出支援ファームです。独自の顧客行動起点の事業創出モデルをベースに、事業創出専門家チーム、事業創出支援サービス、企業パートナーシップを掛け合わせることで、最短距離での新規事業創出を実現します。また、大企業の新規事業創出を通じて、企業全社での“ビジネス・トランスフォーメーション”に貢献し、数十年先のあるべき未来を創造していきます。

ビジネスを加速させるためのノウハウ資料の提供やセミナーの無料開催もしておりますので、是非ご覧ください。

