1年ぶりの登場！手作りスイーツブランド『アトリエうかい』が秋の装いで大丸福岡天神店にてPOPUP開催

繊細な口どけが特徴で、自宅でのティータイムや贈り物としても人気が高い『アトリエうかい』が1年ぶりに大丸福岡天神店に登場！


秋に旬を迎える紫芋やかぼちゃを使用したクッキーを含め、全8種を詰め合わせた秋季限定の小缶をご用意しました。


週末は店頭にシェフが来店し、お客様に直接ご提案や販売をさせていただきます。





「アトリエうかい」



鉄板料理の「うかい亭」で、コースの最後に出していたプティフールが評判となり誕生した洋菓子店「アトリエうかい」。


レストランに共通する「旬の素材を最も美しく提供する」という想いをそのままに、自宅でのティータイムに、また大切な方への贈り物にも喜ばれる心尽くしのお菓子をお届けしています。





～アトリエうかいの３つのこだわり～
１.鮮度のこだわり
できるだけ作りたての状態でお客様にお届けしたいと考えています。バターの風味や香ばしい粉の味わいなど、クッキー本来の美味しさをより良い状態でお客様にお召し上がり頂けるよう、日々努めています。
２.副素材のこだわり
ナッツを挽いてプラリネやジャンドゥージャを作り、ジャムも自家製しています。原材料の確かさはもちろんですが、良質の素材に一仕事も二仕事も手間を惜しまず丁寧に手を加えることで、より素材の輪郭がはっきりとし、味わいに広がりや奥行きのあるクッキーになると考えています。
３.口どけのこだわり
アトリエうかいのクッキーは、レストラン「うかい亭」で食後に提供されるプティフールが始まりです。その為、より軽い食感にしながらも、味わいの印象を強く引き出す方法を独自に研究してきました。







商品ラインナップ




▲フールセック・ハロウィン小缶 税込3,340円


※秋季限定


紫芋や南瓜の優しい味わいと、奥深いカカオの風味、バターの豊かな香りをまとう8種のクッキーを詰め合わせました。


ハロウィンをイメージした期間限定のパッケージでお届けします。


秋のお手土産や贈り物にもおすすめです。







▲フールセック・大缶　税込5,800円


クッキーの楽しさと多様性を詰め込んだ、アトリエうかいを代表する商品です。


フランスやドイツ、ウィーンの伝統的なクッキーの製法を大切にしながらも、軽やかな食感、口どけ、食べやすい大きさを追求し、目にも美しいアソートに仕立てました。







▲フールセック・小缶　税込2,980円


クッキーの楽しさと多様性を詰め込んだ、アトリエうかいを代表する商品です。


ちょっとした手土産や、本ブランドを初めて購入される方におすすめのサイズ感です。







▲フールセック・サブレ缶（秋の掛け紙付き）　税込3,240円


口にした瞬間、さらりとほどける甘美な食感。


余分なものは加えず、芳醇なバターの風味と厳選素材の魅力を存分に引き出し、９種のサブレで表現しました。


秋の掛け紙をお付けしてお届けいたします。







▲ふきよせ 実り　税込1,300円
「ふきよせ」とは干菓子を取り合わせ、色とりどりの葉が風で吹き寄せられる風情を映した伝統菓子。


アトリエうかいではこれをクッキーで表現しました。


「ふきよせ 実り」は、栗・南瓜・紫芋など秋が旬の和素材を用いた秋季限定の詰め合わせです。







その他販売商品は以下の通りです。
フールセック・サレ缶 税込2,900円


フールセック・アソルティ缶（8個入）税込1,600円


フールセック・アソルティ缶（30個入）税込4,800円


ふきよせ 紅白 税込1,300円
ふきよせ 夕暮れ 税込1,300円


和紅茶 かなやみどり 税込1,300円





週末は店頭にシェフが来店！




▲アトリエうかい　鈴木シェフ

来店日：2025年９月20日(土)


時間：10時～正午までの予定
場所：大丸福岡天神店 本館地下２階 イベントスペース（北側連絡通路）『アトリエうかい』


※シェフ来店予定は、やむを得ない理由で日時の変更または中止となる場合がございます。


商品のこだわりを聞いたり、プレゼントを贈る相手にぴったりの商品を提案してもらったり、シェフ来店の時間をお楽しみください。








アクセス：


西鉄電車「福岡（天神）駅」


西鉄バス「天神大丸前」


西鉄バス「西鉄バスターミナル前」


地下鉄七隈線「天神南駅」




住所：810-8717 福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店


TEL：092-712-8181（代表）




