¥¢¥Ëー¡¦¥êー¥Ü¥ô¥£¥Ã¥Ä¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¸Í÷²ñ¤òMOPºâÃÄ¤¬11·î¤Ë³«ºÅ
Ben Stiller, Jacquetta Wheeler, Ai Tominaga, Karolina Kurkova, Oluchi Onweagba, and Stella Tennant, Paris, 2001 (C) Annie Leibovitz
¥Þ¥ë¥¿¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¡¦¥Ú¥ì¥¹¡ÊMOP¡ËºâÃÄ¤Ï¡¢·¼È¯Åª¤Ê¼Ì¿¿¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÊ¸²½Åªµ²±¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿³×¿·Åª¤ÊºîÉÊ·²¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃøÌ¾¤Ê¥Ýー¥È¥ìー¥È¼Ì¿¿²È¡¢Annie Leibovitz¡Ê¥¢¥Ëー¡¦¥êー¥Ü¥ô¥£¥Ã¥Ä¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó½é¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¸Í÷²ñ¡ÖWonderland¡Ê¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¡ËÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
11·î¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó ¥¢¡¦¥³¥ëー¥Ë¥ã¤Î¥Þ¥ë¥¿¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¡¦¥Ú¥ì¥¹¡ÊMOP¡ËºâÃÄ¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜÅ¸¤Ï¡¢¥êー¥Ü¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿À¤³¦¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤²ÄÇ½À¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÈÈóËÞ¤ÊÊª¸ì¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢Anna Wintour¡Ê¥¢¥Ê¡¦¥¦¥£¥ó¥¿ー¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡Ö¥¢¥Ëー¤Ï...¤Þ¤ë¤Ç¶ÃÃ²¤¹¤ëÎ¹¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä»ä¤¿¤Á¤¬³§¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦Î¹¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë°ÆÆâ¿Í¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
½é´ü¤Îº¢¡¢Èà½÷¤ÏRolling Stone»ï¤Î¤¿¤á¤ËBob Dylan¡Ê¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¡Ë¡¢Grace Slick¡Ê¥°¥ì¥¤¥¹¡¦¥¹¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡¢John Lennon¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¡Ë¡¢Mick Jagger¡Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬ー¡Ë¡¢Keith Richards¡Ê¥ー¥¹¡¦¥ê¥Á¥ãー¥º¡Ë¤é¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¿ÆÌ©¤Ê¥Ýー¥È¥ìー¥È¤ò»£±Æ¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÃÛ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢Èà½÷¤¬·Ý½Ñ¡¢±Ç²è¡¢²»³Ú¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤òÊâ¤ó¤Àµ°À×¤ò¤¿¤É¤ê¡¢Å¸¼¨¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ó¸Ü¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ëÅ¸¼¨ºîÉÊ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥ÉÅ¸¡×¤ÏMOPºâÃÄ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¼Ì¿¿Å¸¥·¥êー¥º¤ÎÂè6ÃÆ¤Ç¤¹¡£Æ±ºâÃÄÂåÉ½¤ÎMarta Ortega Perez¡Ê¥Þ¥ë¥¿¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¡¦¥Ú¥ì¥¹¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥Ëー¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¥ªー¥é¤òÂª¤¨¤ëËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊºÍÇ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÎºÍÇ½¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤½Ö´Ö¡¢¿¿¼Â¤ò¾ï¤Ë¸«¤Ä¤±½Ð¤¹Ç½ÎÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¤¬¡¢¤³¤³¥¢¡¦¥³¥ëー¥Ë¥ã¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²æ¡¹¤ÎÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¼Ì¿¿Å¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤ÆºîÉÊ¤òÈ¯É½¤¹¤ë½÷À¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ëー¤Ï¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ½÷À¤¿¤Á¤òÎÏ¶¯¤¯ÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¹âÎð½÷À¤òÂª¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÁÔÂç¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Èà½÷¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥ì¥ó¥º¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¿Í¡¹¤Î¡¢Ì¾À¼¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿Í´ÖÀ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Bruce Springsteen¡Ê¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¡Ø°ìÅÙ¥¢¥Ëー¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ñ¤È¤Ê¤ë¡Ù¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤Ï¡¢¿¼¤¤·É°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Ýー¥È¥ìー¥È»£±Æ¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£1993Ç¯¤Ë¤ÏVOGUE»ï¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¡¢¤½¤ÎÈþ³Ø¤ò·Áºî¤ê¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ëー¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìËç¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ÇÊª¸ìÁ´ÂÎ¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹µ©Í¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Á¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¸ì¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤òÅÁ¤¨¤ë³Î¤«¤ÊÎÏ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹Èà½÷¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤½¤ÎÈëÌ©¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿·¤¿¤ÊÂ¦ÌÌ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¥¹¥Èー¥êーÀ¤Ë¿§ºÌ¡¢¥Õ¥©¥ë¥à¡¢¥Èー¥ó¤Î¹ª¤ß¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¸½Âå¶þ»Ø¤Î´°À®ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
MOPºâÃÄ¤Ï¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥¢¡¦¥³¥ëー¥Ë¥ã¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºâÃÄ½é¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Peter Lindbergh¡Ê¥Ôー¥¿ー¡¦¥ê¥ó¥É¥Ðー¥°¡Ë¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Steven Meisel¡Ê¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥Þ¥¤¥¼¥ë¡Ë¡¢Helmut Newton¡Ê¥Ø¥ë¥àー¥È¡¦¥Ë¥åー¥È¥ó¡Ë¡¢Irving Penn¡Ê¥¢ー¥ô¥£¥ó¥°¡¦¥Ú¥ó¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤Ç¤ÏDavid Bailey¡Ê¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ù¥¤¥êー¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿µð¾¢¼Ì¿¿²È¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤òÂ³¤±¤Æ³«ºÅ¤·¡¢MOPºâÃÄ¤Î¥¹¥Úー¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥Ýー¥È¥ìー¥È¤Îµð¾¢¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ï°ì¤Î²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥ÉÅ¸¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ±°ì¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢4¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸Í÷²ñ¤Ï¡¢¥¢¥Ëー¡¦¥êー¥Ü¥ô¥£¥Ã¥Ä¤¬¥íー¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥Èー¥ó¥º»ï¤È¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëË×Æþ·¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇËë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£1975Ç¯¡¢¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬ー¤Ï¥¢¥Ëー¤Ë¥Ä¥¢ー¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2¥ö·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤Ï¶¯Îõ¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¥¢¥Ëー¤Ï¿ôÉ´ËÜ¤â¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö½é´ü¡×¤È¡Ö°Õ¼±¤ÎÎ®¤ì¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ëー¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¿Ê²½¤ò¼¨¤·¡¢Èà½÷¤ÎÁÏºî¥×¥í¥»¥¹¤È¥¹¥Èー¥êーÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Êºî²È¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡¢Èþ½Ñ²È¤¿¤Á¤Î¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢É÷·Ê¡¢¼¼Æâ¡¢Îò»ËÅª»ñÎÁ¤Î¼Ì¿¿¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¡×¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëºîÉÊ100ÅÀ¤Î¤¦¤ÁÂ¿¤¯¤¬½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤È¥Ó¥Ç¥ª¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ëー¼«¿È¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿²È¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢Ä¹Ç¯ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¤·¤«¤·¤¢¤ë»þ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿Æ¸ÏÃ¤ò´ð¤ËÀ©ºî¤·¤¿VOGUE»ï¤Ç¤Î½é´üºîÉÊ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ºÇ¤âÂî±Û¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò´Þ¤à¡¢°µÅÝÅª¤ÊºîÉÊ·²¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸Í÷²ñ¤ËÊ»¤»¤Æ¡¢MOPºâÃÄ¤Ï±Ç²è¤ÈµÇ°½ÐÈÇÊª¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ëー¡¦¥êー¥Ü¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ©ÀÜ¤Ë¶¨Æ¯¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ø¤Î°ìÏ¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¡¢Patti Smith¡Ê¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ë¡¢Gloria Steinem¡Ê¥°¥í¥ê¥¢¡¦¥¹¥¿¥¤¥Í¥à¡Ë¡¢Karen Elson¡Ê¥«¥ì¥ó¡¦¥¨¥ë¥½¥ó¡Ë¡¢Tina Brown¡Ê¥Æ¥£¥Ê¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¡¢Mary Howard¡Ê¥á¥¢¥êー¡¦¥Ï¥ïー¥É¡Ë¡¢Phyllis Posnick¡Ê¥Õ¥£¥ê¥¹¡¦¥Ý¥¹¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥ÉÅ¸¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î22Æü¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¬¥ê¥·¥¢½£ ¥¢¡¦¥³¥ëー¥Ë¥ã¤Ë¤¢¤ëMOPºâÃÄ¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£