SBギフトの法人向けデジタルギフト「ポチッとギフト」、複数ギフトを1つのURLで送れる新機能「まとめるポチッとギフト」を無料で提供開始

SBギフト株式会社

SBギフト株式会社（東京オフィス：東京都港区、代表取締役：大和 清隆）は、法人向けデジタルギフトサービス「ポチッとギフト」において、複数のデジタルギフトのURLを1本のURLに統合できる新機能「まとめるポチッとギフト」を、本日より無料のオプションサービスとして提供開始することをお知らせします。 本機能により、キャンペーンご担当者様の配信業務における手間を大幅に削減し、企業のDXを推進するとともに、ギフトを受け取るお客様の利便性を高め、顧客体験（CX）の向上に貢献します。

■ 開発背景：キャンペーン運用における「配信業務の煩雑さ」と「顧客体験の分断」という課題

近年、企業の販売促進やマーケティング活動において、手軽に送れるデジタルギフトの活用が拡大しています。一方で、複数の商品を組み合わせたキャンペーンや、同時期に複数のキャンペーンを実施する際、配布するデジタルギフトのURLがそれぞれ異なり、管理や配信作業が煩雑になるという課題がありました。 特に、メールやSNSのダイレクトメッセージで個別にURLを送付する作業は、配信リストとの照合に手間がかかる上、手作業による誤配信のリスクも懸念されていました。

また、ギフトを受け取るお客様側にとっても、複数のURLが届くことで管理がしづらく、受け取りまでに手間を感じさせてしまうなど、顧客体験を損なう一因となっていました。

このような背景から、SBギフトはキャンペーンご担当者様の業務効率化と、お客様のギフト受け取り体験の向上を両立するため、新機能「まとめるポチッとギフト」を開発いたしました。

■ 新機能「まとめるポチッとギフト」の概要と特長

「まとめるポチッとギフト」は、これまで商品ごとに個別発行されていたデジタルギフトのURLを、任意にまとめて1本のURLに統合できる法人向けの無料オプションサービスです。



＜実際の受け取り画面イメージ＞

受け取ったお客様は、1本のURLにアクセスするだけで、贈られたギフトの一覧ページを確認でき、そこからスムーズに希望のギフトを選択・交換することが可能です。

＜機能利用イメージ＞

【これまでの配信】

ギフトAのURL：https://sbg.jp/cp/exchange/00001/a

ギフトBのURL：https://sbg.jp/cp/exchange/00002/b

ギフトCのURL：https://sbg.jp/cp/exchange/00003/c

→ 対象者一人ひとりに、複数のURLを送付する必要があった

【「まとめるポチッとギフト」を利用した配信】

まとめたURL：https://sbg.jp/cp/grouping_gifts/abc

→ 対象者には、この1本のURLを送付するだけで完了

■ 導入メリット

本機能の導入により、企業とお客様の双方に大きなメリットが生まれます。

＜企業側のメリット＞

業務効率の大幅な向上： URLが1本化されることで、メールやSNSでの配信作業の手間を大幅に削減できます。

誤配信リスクの低減： 顧客リストへのURL差し込みなどが容易になり、手作業によるヒューマンエラーを防ぎます。

キャンペーン運用のDX推進： 煩雑な手作業から解放され、より戦略的なキャンペーンの企画・立案に注力できます。

＜ギフト受取手側（お客様）のメリット＞

管理の簡便化： 受け取るURLが1本になるため、複数のギフトを管理する手間がなくなります。

利便性の向上： 1つのページから複数のギフトを一度に確認・交換できるため、受け取りが非常にスムーズです。

優れた顧客体験（CX）： ストレスのないギフト交換体験により、企業やブランドに対する満足度・ロイヤリティの向上が期待できます。

■SBギフト会社概要

SBギフト株式会社は、メールやLINEで手軽にギフトを贈れる「ポチッとギフト」をはじめとするデジタルギフトサービスや、地域活性化に貢献する「地域活性化クーポン」、Webキャンペーンシステムなどを提供しています。豊富な導入実績とノウハウを活かし、お客様の多様なニーズに応えるソリューションを展開しています。

商号 ： SBギフト株式会社

代表者 ： 代表取締役 大和 清隆

所在地 ：福岡オフィス 〒810-8660 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-2

東京オフィス 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目14番10号 新橋スクエアビル2F

設立 ： 2006年9月

資本金 ： 3,500万円

事業内容： デジタルギフトサービス・O2Oソリューションの提供

URL ： https://www.softbankgift.co.jp/