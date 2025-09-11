ブランド2周年の”実り”を祝う！『果実100%の、贅沢。』100% カジューハイ2周年SNSキャンペーン実施決定！

富永貿易株式会社

富永貿易株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、贅沢な果汁を楽しむチューハイ「100%カジューハイ」シリーズの2周年を記念し、これまでのご愛飲への感謝を込めて、「2周年の実りキャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンは、3回にわたるプレゼント企画として展開いたします。

第1弾は、2025年9月17日よりスタートします。以降、第2弾・第3弾と、各回とも「100%カジューハイ」をお楽しみいただいている皆さまにぴったりの限定グッズ等が当たる豪華プレゼントをご用意しております。

詳細は順次、『100％カジューハイ』の公式SNSアカウント（X・Instagram）で発表いたしますので、ぜひご注目ください。

【X公式アカウント】https://x.com/kaju_hi(https://x.com/kaju_hi)

【Instagram公式アカウント】https://www.instagram.com/kajuhi_official/(https://www.instagram.com/kajuhi_official/)

キャンペーン概要

100%カジューハイ 2周年の実りキャンペーン

・実施期間：2025年9月17日（第1弾開始）～2025年10月30日（第3弾終了予定）

・内容：3回にわたり、抽選で豪華プレゼントが当たるキャンペーンを実施

・応募方法：『100％カジューハイ』の公式SNSアカウント（X・Instagram）にて順次公開

「100%カジューハイ」シリーズについて

果実100%の贅沢な美味しさ、心地よく浸れるアルコール度数。「自分らしくリラックスしてお酒を楽しみたい」という声に応えて誕生したチューハイです。全国（一部エリアを除く）のスーパーマーケットやコンビニエンスストアでは、特に女性の方を中心にご好評をいただいています。

【こだわり１.】果実のめぐみ（濃縮果汁）をお酒（スピリッツ）で割るから「カジューハイ」

100%ストレート果汁の水分を飛ばして濃縮したものを、スピリッツなどで割ることで果汁100%のお酒を実現。果物のおいしさがグッと引き立つ、贅沢な味わいです。

【こだわり２.】心地よく浸れるアルコール度数と発泡性

3%のアルコール度数と、ほどよい刺激の炭酸でリラックス。自分のペースでお楽しみいただけます。

【こだわり３.】「パケ買い」の声も！ ポップでかわいいパッケージ

普段の家飲みやお集まりのひとときを楽しく演出する、果物のイラストを散りばめたパッケージ。

【美味しい召し上がり方】

振らずに一度ゆっくり逆さにしてから開缶してください。果汁成分が全体に混ざり、より美味しくお召し上がりいただけます。

100％カジューハイ ブランドサイト :https://www.tominaga.co.jp/pr/kaju-hi/

