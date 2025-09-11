友達、家族、夫婦間の秘密ごとは一切ナシで！9月発売「ウソ発見器」でドッキドキの友情＆愛情を深めよう！

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2025年9月より、指にハメてスイッチON！「ドキドキ嘘発見器！」や、力を合わせてタワーを完成させる「カクテルタワーバランスゲーム」また、全10種類を網羅した「マジックイリュージョンセット」などバラエティ雑貨4種類を新発売します。

仲間とワイワイ盛り上がれる多彩なおもちゃは「ハック」におまかせ！歌って、笑って、驚かしてみんなで楽しもう。

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：ドキドキ嘘発見器！

特徴：嘘がバレる！？ホントかウソか判定できる、ドキドキ嘘発見器！使い方は簡単、指にハメてスイッチON!あなたの嘘がバレるかも！？

商品ページ：https://hac72.jp/item/liar_game/

小売参考価格：\1,680(税込)

※9月発売

※本製品はおもちゃです。確実に嘘/本当が分かるものではありません

商品名：カクテルタワーバランスゲーム

特徴：グラスを積んで重ねて楽しめる、カクテルタワーバランスゲーム！フィギアを固定して遊ぶカンタンモードとフィギュアに台座をセットしてゆらゆらUPのチャレンジモード!サイコロを振ってグラスを落とさずに積み上げて、力を合わせてカクテルタワーを完成させよう！

商品ページ：https://hac72.jp/item/cocktail_tower_balance_game/

小売参考価格：\1,480(税込)

※8月発売

商品名：マジックイリュージョンセット

特徴：カードが変わる!?ボールが貫通する!?スカーフが消える!?瞬間移動するボール!?など全10種類の驚きのマジックが勢揃い!!簡単にできる初級レベルから、プロマジシャンのテクニックを使った上級レベルのマジックまで、幅広いマジックのコレクションボックスになります。分かりやすいマジックの解説書付きで、お子様でも楽しく練習できます。

商品ページ：https://hac72.jp/item/magic_illusion_set/

小売参考価格：\1,980(税込)

※9月発売

商品名：ワイヤレスカラオケマイク （ゴールド/シルバー）

特徴：いつでもどこでも簡単カラオケ！ワイヤレス対応のデバイスと接続できます。4種類のボイスチェンジ機能搭載で、声の高さを変えて歌える♪パーティーや部屋で1人で歌いたい時におすすめ。

商品ページ：https://hac72.jp/item/wirelesslaraoke_microphone/

小売参考価格：\1,480(税込)

※9月発売

・その他直近発売の「おもちゃ」のリリース

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com