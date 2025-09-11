【10/7（火）無料ウェビナー】AI・DX時代の組織づくりにおける採用から定着までの最適解

株式会社チッピー

株式会社チッピー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎令二郎）は、「こころとこころをつなぎ、世界を思いやりで満たす」をパーパスに掲げ、ウェルビーイング経営の実現を支援しています。このたび株式会社Lincと共催で、「AI・DX時代の組織づくりにおける採用から定着までの最適解」をテーマとした無料ウェビナーを10月7日（火）15:00より開催します。

AI・DXによる採用効率化が進む一方で、採用した人材をいかに組織に定着させ、活躍へとつなげていくかが大きな課題となっています。本セミナーでは、両社が最新事例と実践ノウハウをもとに、これからの採用と組織づくりのポイントを分かりやすく解説します。

このような方におすすめ

セミナー概要

- 採用を強化しつつ人材の定着や従業員のモチベーション維持に課題を感じている経営者・人事の方- 様々な組織づくりの施策を実施しているが、形骸化してしまっていると感じる方- 現場の一体感やチームの熱量を高めたいと考えている現場のリーダー- 採用と定着の両方に効く「新しい人材戦略」を学びたい方

・日時：2025年10月7日（火）15:00～16:00

・開催形式：Zoomウェビナー（オンライン）

・参加費：無料

・対象者：経営者 / 管理職 / 人事 / DX・企画部門など

※営業目的や同業他社のご参加はお断りする場合がございます

※1社から複数名ご参加いただく場合は、1名ずつのお申込みをお願いいたします。

登壇者プロフィール

申し込みはこちら :https://linc-chipee-seminar-1007.peatix.com

杉田 純一 氏

株式会社Linc 執行役員 Linc Career事業部

新卒でインテリジェンス（現・パーソルキャリア）に入社し、法人営業を担当。その後、BPOサービスの新組織立ち上げを経験。2018年には外国人材事業に特化したグループ内新法人「PERSOL Global Workforce」の立ち上げを起案し、設立後は法人営業責任者として新規取引先開拓、金融機関・中央省庁・自治体とのアライアンスを推進。さらに海外送り出し機関との連携による人材育成、国内日本語学校・専門学校との連携促進など、幅広く活躍。現在はLinc Career事業責任者として事業を牽引している。

大和 まゆ

株式会社チッピー 取締役

2011年に新卒で株式会社レバレジーズへ入社。PR会社を経て株式会社アールキューブ（現：株式会社くふうウェディング）に参画。営業統括責任者として大阪・名古屋・福岡の支店立ち上げを担当した後、社長室室長に就任し採用・広報・PRなどを担当。2023年12月、株式会社チッピーに入社し取締役就任。

■株式会社チッピーについて

会社名：株式会社チッピー

代表者：代表取締役 山崎令二郎

所在地：東京都渋谷区桜丘町4-17

設立日：2023年6月

資本金：1億円

事業内容：ウェルビーイングな組織づくりを支援するサービス

ＵＲＬ：https://about.chipee.jp

プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社チッピー 広報担当

hello@chipee.jp





