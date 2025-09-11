四国アルフレッサ株式会社による福祉車両の寄贈について

アルフレッサ ホールディングス株式会社

当社の子会社である四国アルフレッサ株式会社（本社：香川県高松市、代表取締役社長：清下洋介、以下「四国アルフレッサ」といいます）は、社会貢献活動の一環として、香川県観音寺市（市長：佐伯明浩）へ福祉車両を寄贈いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．趣旨

アルフレッサグループは「すべての人にいきいきとした生活を創造しお届けします」というグループ理念に基づき、事業活動を通じて社会・環境問題の解決に取り組み、持続的な企業価値の向上を図っています。また、当社グループのサステナビリティ重要課題において「地域医療への貢献」を掲げ、社会インフラとして医薬品等を「安心・安全・誠実にお届けする」安定供給に努めています。

四国地方において、医療用医薬品、検査試薬、医療機器等の卸販売を手がける四国アルフレッサは、2015年10月に設立10周年を迎えたことを契機に、社会貢献活動の一環として、福祉車両や車椅子等の寄贈を四国4県の自治体に対して続けてまいりました。

同社は「社会から信頼される企業であり続けること」を目標としてESG活動を行っており、今般、香川県観音寺市に対して福祉車両を寄贈いたしました。同社は引き続き、地域に根差した事業活動を行い、地域社会の皆様に信頼される企業を目指してまいります。

２．寄贈の概要

１.寄贈品：福祉車両 1台

２.寄贈先：香川県観音寺市

３.寄贈日：2025年9月10日

＜2025年9月10日に行われた寄贈式＞

写真右から

【1人目】香川県観音寺市 市長 佐伯明浩様

【2人目】四国アルフレッサ 代表取締役社長 清下洋介

以上