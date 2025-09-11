昨秋・今春、合わせて36店舗の新店オープン・リニューアルに続き、第3弾！　グランベリーパークに新規6店舗、移転リニューアル7店舗が順次オープン

株式会社東急モールズデベロップメント

株式会社東急モールズデベロップメント（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：小山晃司）が運営する、渋谷駅より田園都市線急行で約35分の駅直結のエンターテインメントパーク「グランベリーパーク」は、昨秋・今春に続き、今秋より第3弾として、ファッションから雑貨、飲食店舗など、多彩な13店舗が新たにオープンおよび移転リニューアルします。

メインビジュアル

昨秋と今春、アウトレットを中心に計36店舗の新店オープンおよび移転リニューアルを行い、行列ができる大人気飲食店や東京都内初出店の店舗、国内唯一のアウトレット店舗など、特色豊かな店舗が続々とオープンしました。第3弾では13店舗が新たに登場し、およそ1年で49店舗が新しく生まれ変わります。

都内最大級のアウトレット複合商業施設として、グランベリーパークでは今秋も店舗のラインアップがさらに充実し、訪れる全てのお客さまに、新しい発見と楽しさを提供します。

■注目の店舗

今回のリニューアルに伴い、新規オープンおよび移転リニューアルを含む計13店舗が新たに登場します。イタリア・ミラノ発のラグジュアリーレザーグッズブランド「ボナベンチュラ」や、パーソナルなスタイルに寄り添うアイウェア専門店「メゾンオプティカル」などが新規オープン。男女問わず幅広い商品展開を行うファッションスポーツブランド「ラコステ」が移転リニューアルします。ファッションや雑貨、レストランなど、ジャンル豊かな店舗がそろい、より洗練されたラインアップで皆さまに新たなショッピング体験を提供します。

■リニューアル詳細は、次項以降の詳細と以下特設ページよりご覧ください。

https://gbp.minamimachida-grandberrypark.com/rn2025/

＜注目の新店舗＞

メゾンオプティカル

新規オープン

9月29日（月）OPEN

特許出願中の顔型診断で、お一人おひとりに本当に似合うメガネ・サングラスを親身にご提案します。トレンドを押さえたオリジナルブランドから、日本製の上質なフレーム、トムフォードやヨウジヤマモトなど国内外の人気ブランドまで幅広く取り揃えています。

ラコステ

移転リニューアル

10月10日（金）OPEN

アウトレット店舗

世界的には90年、日本では間もなく60年を迎えるフランス発祥のブランドです。ワニのエンブレムがお馴染みで、世界中の幅広い層から愛されています。伝統を受け継ぎながらも、「プレミアム ファッションスポーツ ブランド」のベストカンパニーになるべく、スポーティーからエレガントまでさまざまなライフスタイルに適応するマルチなアイテムを展開しています。

ポール・スミス

移転リニューアル

10月17日（金）OPEN

アウトレット店舗

ポール・スミスは、英国を代表するファッションライフスタイルブランドです。「インスピレーションの源はどこにでもある」というデザイナー、ポール・スミスの言葉は、ブランド創設以来基本理念の一つとなっており、芸術、音楽、日常生活や長年愛してきたサイクリングなど多様な分野からヒントを得たデザインは、独特のアート感覚に溢れています。

ボナベンチュラ

新規オープン

11月7日（金）OPEN

アウトレット店舗

ボナベンチュラは、イタリア・ミラノ発のラグジュアリーレザーグッズブランドです。常に大事にしているのは、美と機能性の共存。タイムレスで洗練された美しさ、細部に至るまで磨き上げられたファンクショナリティ。日常をアップグレードするレザーグッズをご紹介します。

■新規オープン・リニューアル店舗一覧

※本ニュースレターの掲載情報は2025年9月11日時点のもので、変更になる可能性があります。

■グランベリーパークについて

都内最大級かつオープンモール型のアウトレット複合商業施設。緑豊かな「鶴間公園」に隣接していることから、ショッピングだけにとどまらず、施設内の7つの屋外広場と「鶴間公園」を舞台に、さまざまな体験を楽しむことができる“エンターテインメントパーク”です。

名称：グランベリーパーク

所在地：〒194-8589 東京都町田市鶴間三丁目 4-1

営業面積：約51,000平方メートル テナント数：220店舗

アクセス：田園都市線 南町田グランベリーパーク駅 直結

営業時間：ショップ：10:00～20:00 レストラン：11:00～22:00

※一部店舗により営業時間が異なります。

https://gbp.minamimachida-grandberrypark.com/