【9月16日(火)グランドオープン】1700坪の日本庭園に佇む京都・東山のTHE SODOH内、新たな和食のメインダイニング「くろどう」

株式会社Plan・Do・See

「日本のおもてなしを世界中の人々へ」をミッションに掲げ、日本及び世界の主要都市でホテル・レストラン・バンケットを展開する株式会社Plan・Do・See(本社：東京都港区)は、このたび、ザ ソウドウ 東山京都にて長年親しまれてきたレストランを全面リニューアルし、新たに「和食『くろどう』」として9月16日(火)にオープンすることをお知らせいたします。

くろどうエントランス

監修を手がけるのは、国内外で高い評価を受ける東京の予約困難な和食の名店「くろぎ」の黒木純氏です。織りなす料理は、四季折々の食材とともに、京都・東山の文化薫る地で提供されます。

“本当に好きなものを、好きな調理方法で、好きなだけ。” という想いを叶える新たな和食体験を提案し、最高の食材と技術が、一人ひとりの “今、食べたい” 気持ちに寄り添います。

昼・夜で表情を変える東山の景色とともに、心ゆくまでOMAKASEのその先の“WAGAMAMA”な時間をお楽しみいただけます。

四季折々の景色をお楽しみいただきながらのランチタイム

ランチタイムは庭園の四季を望みながら、くろどうのシグネチャーの謹製だし巻きたまごやWAGAMAMAにメインのお料理やデザートをお選びいただける3つのコースをお楽しみいただけます。

ディナータイムは庭の木々がライトアップし、より一層エキゾチックな雰囲気のなか、コースだけではなく、アラカルトのアイテムをWAGAMAMAに組み合わせ、メインのお料理に関しては食材を選び、さらに調理法まで好きにお選びいただいたり、「本当に好きなものを、好きな調理方法で、好きなだけ」お楽しみいただけるようご用意しております。

シグネチャー 四季を楽しむ八寸

シグネチャー うにとキャビアの 半田そうめん

シグネチャー テーブルサイドで作る WAGAMAMA手巻き寿司

シグネチャー フレッシュ柚子サワー

【レストラン概要】

名称：くろどう

住所：〒605-0827 京都市東山区八坂通下河原東入る八坂上町366

営業時間：

平日 ランチ 11:30 - 14:00（L.I.L.O.）/ 16:00 CLOSE

平日 ディナー 17:30 - 20:00（L.I.L.O.）/ 22:00 CLOSE

土日祝日（※ディナーのみ） 17:30 - 20:30（L.I.L.O.）/ 22:30 CLOSE

席数：レストラン 88席 バー 24席

お問い合わせ：075-541-3331

ご予約：https://www.tablecheck.com/shops/thesodoh-higashiyama/reserve

ウェブサイト：https://kurodoh.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/kurodoh/

【日本料理「くろぎ」料理人 黒木純氏について】

1978年、宮崎県有数の割烹料理店を営む両親の下に生まれる。18歳にして料理人を目指して上京。日本最高峰の割烹であり、和食の神とも言われる西健一郎氏の「京味」など、名だたる名店で修業を重ね、経験と技を積み上げ、2010年に東京、湯島「くろぎ」のオーナーシェフとなる。2011年・2012年には「ミシュランガイド東京」にて星を獲得。2012年10月にオンエアされた料理対決番組「アイアンシェフ」では、新たな「和の鉄人」として登場し、「若き鉄人」として注目を集める。2014年には、”和菓子文化の発展”という志を掲げ、本郷の東京大学構内に隈研吾氏設計による和菓子店「廚（くりや） 菓子 くろぎ」をオープンさせる。2017年3月、お客様により一層の手厚いおもてなしをするために本家「くろぎ」が湯島から芝大門に移転。日本料理研鑽会の一員となり、和食文化発展の一翼を担う。

【株式会社Plan・Do・Seeについて】

「日本のおもてなしを世界中の人々へ」をミッションに、ホテル、レストラン、ウェディング事業を国内外に展開。任天堂旧本社社屋と建築家・安藤忠雄氏設計監修の新建築が融合したホテル「丸福樓（京都市）」、青山ベルコモンズ跡地に生まれたホテル「THE AOYAMA GRAND HOTEL（東京青山）」、「ORIENTAL HOTEL（神戸市）」、「Southwest Grand Hotel（那覇市）」など、その地域の特性を活かし、街の価値を上げ、「おもてなし業界のトップメゾン」として、関わる人すべてが誇りを持てるような心地よい空間を作り進化させ続けることを目指している。

社名 ：株式会社Plan・Do・See

本社 ： 〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 11階

代表者 ：代表取締役社長 浅葉 翔平

設立 ：1993年4月

事業内容：ホテル・レストラン・バンケットの運営

URL ：https://plandosee.co.jp/



