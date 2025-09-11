『世界は、もっと日本を好きになる』国内最大級のインバウンド特化カンファレンス「GLOBALIZED」開催！

Wovn Technologies株式会社

Web サイト多言語化 AI ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』を提供する Wovn Technologies株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 鷹治、以下 WOVN）は、2025年10月7日（火）10時30分から、『GLOBALIZED by WOVN.io インバウンド 世界は、もっと日本を好きになる』を無料開催いたします。

■イベントコンセプト『世界は、もっと日本を好きになる』

この10年、日本を訪れた外国人は2億人。

食、四季の移ろい、文化、治安の良さ、清潔さ、円安、そして人々のふるまいに宿るおもてなしの心。

日本の“当たり前”に、世界が惹かれ、15兆円市場が目前に迫る今、

私たちは “体験”と “伝え方”を、次のステージへと進化させる必要があります。

インバウンド旅行者の国籍・年齢・旅行スタイル・訪問先は年々多様化しており、

今、企業に求められているのは、旅行体験のパーソナライズ設計をより進化させるための AI 活用と、

その情報を届けるための多言語対応の高度化です。

すでに一歩先を行く企業は、テクノロジーの力で“無意識の魅力”を価値に変える挑戦を始めています。

“伝わらない”を“伝わる”へ。そして“心が動く感動”へ。

日本の当たり前を、世界の“特別”に変える。

その挑戦を、AI とともに。

本カンファレンスでは、交通・小売・宿泊・レジャー・外食・メーカーなど多様な業界の有識者とともに、

「AI × 多言語 × 顧客体験」の最前線を共有し、明日から使える実装のヒントをお届けします。

■一部セッション紹介（講演順）- ノア・スミス 氏（米国経済評論家著書『ウィーブが日本を救う──日本大好きエコノミストの経済論』（日経BP））竹下 隆一郎 氏『WEEB will save Japan なぜ世界は“日本”に夢中なのか？』- 合同会社ユー・エス・ジェイ マーケティング本部 シニアバイスプレジデント 金澤 亮 氏『USJが描くインバウンドビジネスの未来― 世界に選ばれ続けるための好循環の体験価値創造 ―』- 東急株式会社 不動産運用事業部 価値創造グループ 統括部長 三渕 卓 氏一般財団法人渋谷区観光協会 理事・事務局長 小池 ひろよ 氏『100年に一度の渋谷再開発プロジェクトが最終章へ― 東急×渋谷区で仕掛ける、長期滞在と消費を生む都市づくり ―』- 株式会社 近鉄・都ホテルズ 取締役 ホテル運営本部 副本部長 能川 一太 氏株式会社温故知新 代表取締役 松山 知樹 氏株式会社Nazuna 代表取締役 渡邊 龍一 氏『インバウンド宿泊体験の“多様化と深化”─ 2030年に向けたホスピタリティ戦略 ─』

上記の他、三越伊勢丹ホールディングス 、セブン-イレブン・ジャパン、コメ兵、花王、森永乳業、タカラトミーアーツなど計22名の豪華登壇者にご講演いただきます。

※掲載されている情報は、発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、ご了承ください。

■開催概要

イベント名 ： GLOBALIZED by WOVN.io インバウンド

～世界は、もっと日本を好きになる～

開催日時 ： 2025/10/07 (火) 10:30 - 18:00

会場 ： 神田明神ホール

開催方法 ： 会場*とオンライン（Zoom）のハイブリッド開催

参加費 ： 無料（事前登録制）

詳細・申込 ： https://mx.wovn.io/event/globalized_20251007(https://mx.wovn.io/event/globalized_20251007?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=20251007_globalized&utm_content=20250911press)

*会場参加は事前申込・審査制です。詳細はイベントページをご覧ください。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AIで加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。

企業情報

会社名 ： Wovn Technologies株式会社

所在地 ： 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F

代表者 ： 代表取締役社長 林 鷹治

設立 ： 2014年3月

資本金 ： 53億6,701万円（資本準備金含む）※2021年9月1日現在

事業内容 ： Web サイト多言語化 AI ソリューション「WOVN.io」、

アプリ多言語化 AI ソリューション「WOVN.app」の開発・運営

URL ： https://wovn.io/ja/

本件に関するお問い合わせ

Wovn Technologies株式会社 GLOBALIZED 運営事務局

globalized@wovn.io

03-6434-0246