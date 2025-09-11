響き合え友情の絆！『ウルトラマンオメガ』より、香水が登場！

フェアリーテイル株式会社※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載（(C)円谷プロ） をお願いいたします。

香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、「ウルトラマンオメガ」の香水を発売します。

2025年9月13日(土)・14日(日)東京ドームシティで開催される「TSUBURAYA CONVENTION 2025」で先行発売となります。

MAGNET by SHIBUYA 109の直営店「FAIRYTAIL」で9月16日(火)より店頭で商品サンプルを展示します。実際のオメガの香りをお試しも頂けます。

当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」とAmazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」でも9月中旬より発売開始予定です。

「オレの名は────オメガ！」

『ウルトラマンオメガ』は、テレ東系列にて好評放送中のウルトラマンシリーズ最新作です。

＜イントロダクション＞

それまでの記憶を失った宇宙人ウルトラマンオメガは、ソラトと名付けられた地球人の姿で、初めて触れ合う生命体である「地球人」を理解しようと、興味津々に人々を見つめる。ときに出現する巨大生物、ソラトの失われた記憶から蘇る「怪獣」という言葉。次々と出現する巨大生物「怪獣」を目の前にして、無意識に使命感を掻き立てられるソラトはウルトラマンオメガに変身し、シャープでパワフルな戦いを繰り広げる。一方で地球人も、初めて遭遇する巨大生物と赤きスラッガーで戦う巨人が何者なのかを理解しようと、あらゆる視点からその姿を見つめる。

やがて結ばれる「宇宙人と地球人」のバディ…ソラトと平凡な青年。見つめ合い響き合うバディの心を通して、「ウルトラマンがなぜ地球を守るのか？」

今、目覚めの刻(とき)。

ウルトラマンオメガ オードパルファム

ウルトラマンオメガ／オオキダ ソラトをイメージした香水は、爽やかな空気を吸い込むかのような安心感のあるフレッシュなウッディノートです。トップノートの穏やかなウッディノートは、お兄さん的存在のソラトに優しく包み込まれるような包容力を感じます。ミドルノートのシーソルト等のミネラルな涼しさは、怪獣の気配を感じるたびに、とっさに自身の並外れた身体能力を発揮する記憶を失って地球に落ちてきた宇宙人＝ウルトラマンをイメージしています。ラストノートは、オメガ／ソラトが傍にいてくれたかのような余韻を残しながら、ドライでニュートラルなムスキーノートが持続します。

香調：フレッシュウッディノート

＜香りイメージ＞

トップノート：セージ、すずらん、レモン

ミドルノート：シーソルト、ジャスミンサンバック、ローズウッド

ラストノート：ホワイトムスク、サンダルウッド、アンバーシルク

■ウルトラマンオメガ オードパルファム 価格5,500円(税込)

【商品概要】

商品名 ：ウルトラマンオメガ オードパルファム

容量 ：50ml

成分 ：エタノール、香料、水

原産国 ：日本

価格 ：5,500円（税込）

TSUBURAYA STATION：https://m-78.jp/

ウルトラマンオメガ 公式サイト：https://m-78.jp/videoworks/ultraman-omega/

円谷プロダクション 公式X：https://x.com/tsuburayaprod

フェアリーテイル株式会社 ウルトラマンオメガ公式：https://fairytail.jp/ultraman/omega/

フェアリーテイル株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum

【フェアリーテイル株式会社】

フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。

【会社概要】

社名：フェアリーテイル株式会社

代表取締役：熊谷勇希

所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル

コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/