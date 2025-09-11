芸人×介護福祉士「メイプル超合金」安藤なつが“ケア”のリアルを語る！　山梨県発・新Podcast番組『やまなし(ハート)つながる時間』

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）は、山梨県とともに「ケアラー・介護」「ひきこもり」「困難を抱える女性」などをテーマに取り上げながら、聴いてくれたリスナーにとって“心地よい居場所”を提供することを目指したPodcast新番組「やまなし(ハート)つながる時間 ～気づき、つながり、支え合う～」をスタートします。パーソナリティはフリーアナウンサーの浜崎美保。月2回、木曜日の午前中にradikoをメインプラットフォームとし、その他主要Podcastプラットフォームでも配信予定です。

初回配信について

配信日：2025年９月11日（木）

ゲスト：メイプル超合金 安藤なつ さん

主なトーク内容：

初回配信では、介護福祉士の国家資格を持ち、約20年にわたって介護現場に携わってきた安藤なつさんをゲストに迎えます。相方・カズレーザーさんの結婚にも触れながら、祝福とともに人生の節目を一緒に喜んだお話からスタート。そこから、介護現場での経験をもとにしたコミックエッセイの出版や、厚生労働省「介護応援プロジェクト」の副団長としての活動など、芸人活動と並行して福祉に携わり続ける姿勢についても語られます。幼少期から自然に介護に関わってきた背景や、「介護を特別なものではなく、日常の会話としてフラットに語り合える社会にしたい」という想いを、ユーモアを交えつつも誠実で力強いメッセージで届けてくれました。

ぜひ、お聴きください。



参加型コーナーも随時、展開。

番組では、全国の福祉現場の取り組みやリスナーからの体験談・感想を募集。匿名で自由にメッセージを送れる仕組みを設け、「気づき・つながり・支え合う」場づくりを進めます。また、山梨県が取り組む「ひきこもり支援メタバースふらとぴあ」など、先進的な事例も紹介します。

【配信概要】

番組名：「やまなし(ハート)つながる時間 ～気づき、つながり、支え合う～」

提供：山梨県

配信日：月2回 木曜日 午前配信

配信媒体：主要Podcastプラットフォーム

出演：パーソナリティ 浜崎美保、ゲスト（回替わり）

配信プラットフォーム：radikoをメインプラットフォームとし、その他主要Podcastプラットフォームでも配信

SNS

X ユーザー名：やまなし つながる時間 アカウント：yamanashitsuna

Instagram ユーザー名：やまなし つながる時間 アカウント：yamanashitsunagarujikan