【ウェビナー】10/2（木）事例で学ぶ 社内に埋もれたデータを10秒で探し出すデータ管理の方法

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年10月2日（木）『事例で学ぶ 社内に埋もれたデータを10秒で探し出すデータ管理の方法』セミナーを開催します。

日 時：2025年10月2日（木） 15：00～15：40

会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）

参加費：無料

定 員：50名

対 象：・複数のストレージを利用しているがルール化されておらず、どこに何があるかわからない方

・過去の研究資料や企画書が埋もれてしまっている方

・従業員の生産性を高めたいが、何から始めればよいかわからない方

主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

＜内容＞

Box、Share Point、ファイルサーバなど、あちこちに情報を保管することの多い昨今では、「データの検索性」が極めて重要です。



このセミナーでは、社内データの検索に費やす時間を短縮し、生産性向上・DX実現につなげるためのデータ管理の方法を事例でご紹介します。



といったお悩みをお持ちのご担当者さまにおすすめです。

