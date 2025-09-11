【ウェビナー】10/2（木）事例で学ぶ 社内に埋もれたデータを10秒で探し出すデータ管理の方法
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/datamanagement
対 象：・複数のストレージを利用しているがルール化されておらず、どこに何があるかわからない方
Box、Share Point、ファイルサーバなど、あちこちに情報を保管することの多い昨今では、「データの検索性」が極めて重要です。
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年10月2日（木）『事例で学ぶ 社内に埋もれたデータを10秒で探し出すデータ管理の方法』セミナーを開催します。
日 時：2025年10月2日（木） 15：00～15：40
会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）
参加費：無料
定 員：50名
・過去の研究資料や企画書が埋もれてしまっている方
・従業員の生産性を高めたいが、何から始めればよいかわからない方
主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
＜内容＞
このセミナーでは、社内データの検索に費やす時間を短縮し、生産性向上・DX実現につなげるためのデータ管理の方法を事例でご紹介します。
・複数のストレージを利用しているが、ルール化されておらず、どこに何があるかわからない
・過去の研究資料や企画書が埋もれてしまっている
・従業員の生産性を高めたいが、何から始めればよいかわからない
といったお悩みをお持ちのご担当者さまにおすすめです。
