【ウェビナー】10/2（木）事例で学ぶ 社内に埋もれたデータを10秒で探し出すデータ管理の方法

写真拡大

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年10月2日（木）『事例で学ぶ 社内に埋もれたデータを10秒で探し出すデータ管理の方法』セミナーを開催します。




申し込む :
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/datamanagement


日　時：2025年10月2日（木）　15：00～15：40


会　場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）


参加費：無料


定　員：50名


対　象：・複数のストレージを利用しているがルール化されておらず、どこに何があるかわからない方
　　　　・過去の研究資料や企画書が埋もれてしまっている方
　　　　・従業員の生産性を高めたいが、何から始めればよいかわからない方


主　催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社


参加方法：https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/datamanagement




＜内容＞


Box、Share Point、ファイルサーバなど、あちこちに情報を保管することの多い昨今では、「データの検索性」が極めて重要です。

このセミナーでは、社内データの検索に費やす時間を短縮し、生産性向上・DX実現につなげるためのデータ管理の方法を事例でご紹介します。

・複数のストレージを利用しているが、ルール化されておらず、どこに何があるかわからない
・過去の研究資料や企画書が埋もれてしまっている
・従業員の生産性を高めたいが、何から始めればよいかわからない

といったお悩みをお持ちのご担当者さまにおすすめです。



>>詳細・お申込み


https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/datamanagement