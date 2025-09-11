【9/24開催】凄絶なAI開発激化による生き残るコンサルと淘汰されるコンサルとは ｜燈 × ヤマトヒューマンキャピタル

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社ヤマトヒューマンキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀江 大介）は、2025年9月24日(水) 20:00よりオンラインにて、燈株式会社CEO 野呂 侑希 氏、株式会社経営共創基盤 マネージングディレクター IGPIグループ共同経営者 川上 登福 氏にご登壇いただくウェビナー『凄絶なAI開発激化による生き残るコンサルと淘汰されるコンサルとは』を開催いたします。

日本の急成長AIスタートアップ「燈株式会社」CEOの野呂氏とIGPIのマネージングディレクター・川上氏をお迎えし、AI業界の最新動向、職業の未来、そしてコンサルティング業務への影響を徹底解説します。



AIがもたらすコンサルのあり方の変化と、その波を生き抜くためのスキル・戦略を深掘ります！

これからのキャリア構築に必要なヒントをぜひお見逃しなく！

セミナー概要

セミナー ：凄絶なAI開発激化による生き残るコンサルと淘汰されるコンサルとは

会場 ：オンライン

日程 ：2025年9月24日(水) 20:00-21:00

参加費用 ：無料

締切 ：当日 12:00まで

主催 ：ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

登壇者

燈株式会社

CEO

野呂 侑希 氏



株式会社経営共創基盤

マネージングディレクター

IGPIグループ共同経営者

川上 登福 氏

