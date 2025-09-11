【社内制度】新体制となった社内委員会をご紹介！

株式会社おもれい委員会の活動例１.（社内イベント）

株式会社おもれい（本社：京都府中京区、代表：大亀 靖治）は、2025年度より新たに「社内委員会制度」を導入いたします。本制度は、社員一人一人が通常業務以外にも主体性を持って取り組み、オーナーシップやホスピタリティを発揮することで、組織全体の成長と活性化を目指す取り組みです。

■ 社内委員会制度の目的

・各メンバーが通常業務以外のことにも主体的に取り組み、会社の改善・成長に貢献すること

・リーダーシップやマネジメントの実践機会を提供すること

概要

・全社員がいずれかの委員会に参加し、委員長のプレゼン・希望調査・ドラフト形式によってメンバーを決定。

・委員会活動は通常業務を優先しつつ、並行して行うこと。

2025年度の委員長は、24卒入社メンバーから新たに5名が就任しました。

■各委員会について

新たに委員長に就任した5名の若手社員MVV浸透・朝礼委員会

【業務内容】

・MVVを社員に浸透させること

・社員の交流を深める朝礼ワークや朝礼に対する向き合い方、姿勢等を発信すること

【委員長コメント】

会社のMVVと社員一人一人の考えを繋ぐこと、朝礼を通じたワークや会話によって、メンバー同士を繋ぐことを目指します。

広報・PR委員会

【業務内容】

・社内美化

・システムの管理

【委員長コメント】

委員会を通して社員がより仕事をしやすい環境作りや、効率化を図れるように動いていきたいと思います。また、それによって全社員の仕事のパフォーマンス向上を測っていきたいです。

庶務・社内清掃委員会

委員会の活動例２.（社内報の作成）委員会の活動例３.（社内報の作成）

【業務内容】

・充実した情報発信を通じて、社内外における会社のイメージを形成し、浸透させること

【委員長コメント】

社内に対しては「より高いモチベーションを持って業務に取り組んでいただけるように」、社外に対しては「会社のより良いイメージ形成を手助けすること」を目標に頑張ります。

社内交流イベント推進委員会

【業務内容】

・社内交流頻度を増やして、社内コミュニケーションをより円滑にすること

・上記を目的として、社内部活動の運営・管理や運動会・アワードの内容を考案・運営

【委員長コメント】

社内部活動・運動会・アワードを通して、普段の業務では知ることができない一面を知る機会を提供することを目的としています。お互いへの理解を深め、全体で会社をより良い方向に導いていくことを目指します。

キャリアサポート委員会

【業務内容】

・資格取得、勉強会の開催などを通じて、社員としてのキャリアアップをサポートすること

【委員長コメント】

“おもれいの社員だからこそ” 持っている力や会社で学べることを増やすことにより、社員一人一人が将来へのビジョンを見出していける環境にしていきたいです。

委員会の活動例３.（勉強会）委員会の活動例３.（勉強会）■ 今後の展望

株式会社おもれいは、社員が主体性を持ち、多様な役割を担いながら成長できる環境を整えることで、今後も「それぞれの成長を応援する会社」として歩みを進めてまいります。

■株式会社おもれい について

株式会社おもれいは、部活動生を対象としたイベント「部活フェス」や、高等学校体育連盟・高等学校文化連盟・各協会へ協賛の実施、高校内の進学説明会をおこなっています。

また、アパレル店舗や商業施設内での高校生の進路相談会の実施や各種イベントのキッチンカーの出店を運営しております。

社是は「さらに、おもしろく」としており、新たな事業を創り、多くの皆様に喜びと感動を届けることをテーマとしています。

◯株式会社おもれい WEBサイト https://www.omorey.com/



■会社概要

会社名 ：株式会社おもれい

京都本社：京都市中京区押油小路町233 京都スクエア 6F

東京本社：東京都品川区上大崎 2丁目15-19 BLOCKS MEGURO 9F

代表者. ：代表取締役 大亀靖治

設立日 ：2008年6月30日

資本金 ：1100万円

ＵＲＬ ：https://www.omorey.com