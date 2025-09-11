『ブレイドアンドソウルNEO』「ブレイドアンドソウルNEO Half Anniversary記念生放送」9月12日(金) 19時に放送決定！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

エヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、PCオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル』のリメイク作品となる『ブレイドアンドソウルNEO』の、ハーフアニバーサリーを記念した生放送の決定をお知らせします。

■ブレイドアンドソウルNEO Half Anniversary記念生放送

【配信日時】

2025年9月12日(金) 19時～

【配信プラットフォーム】

https://www.twitch.tv/bnsjpofficial

【出演者】

FSグラウカ

FSふんこ

【概要】

『ブレイドアンドソウルNEO』は、9月12日(金)に、サービス開始から半年を迎えます。

サービス開始半年を記念した今回の生放送では、今までの『ブレイドアンドソウルNEO』のサービスを振り返りながら関連するクイズを出題します。

正解数に応じた豪華報酬がもらえるのでぜひ、生放送を視聴してクイズに挑戦してみてください。

さらに、事前に参加フォームに入力した方の中から抽選でゲーム内通貨「金(きん)」や、「華麗なる帰属武功書箱(イベント)」など豪華プレゼントが贈られる「NEO Half Anniversary宝くじ」も開催予定となりますので、ぜひ生放送を視聴して『ブレイドアンドソウルNEO』のHalf Anniversaryを一緒にお祝いしてください！

≪「ブレイドアンドソウルNEO Half Anniversary記念生放送」の詳細はこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/news/notice/bns/news/f25/250912neoliveHA

【ゲーム概要】

2014年からサービス開始した「ブレイドアンドソウル」のアクション性はそのままに、グラフィックやキャラクター成長システムを大幅改善したリメイク作品。

「ジン族」、「ゴン族」、「リン族」、「クン族」4つの種族、プレイスタイルに合わせた8つの職業を選択してプレイ可能で、よりリアルなライティングや質感へと進化したグラフィックで戦闘や移動での高いアクション性を堪能できます。

タイトル：ブレイドアンドソウルNEO(ブレソネオ)

ジャンル：MMORPG

サービス開始日：2025年3月12日(水)

利用料金 基本プレイ無料（アイテム課金）

公式サイト：https://bns.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/bns_official_jp

公式Discord：https://discord.gg/TEFrmykNjE

公式YouTube： https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook：https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bns_official_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/bladeandsoul_jp_official/

公式Bluesky：https://bsky.app/profile/bnsofficialjp.bsky.social

(c) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年9月11日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。