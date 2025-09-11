【オープン1ヶ月で約17トンのごみ削減】地域循環拠点「ジモティースポット札幌白石店」、開業1ヶ月で6,183品をリユース

マルゴト株式会社

月額制の採用代行サービス「まるごと人事(https://marugotoinc.jp/)」「まるごと人事ライト(https://marugotoinc.jp/lite/)」などを展開するマルゴト株式会社（北海道札幌市・代表取締役 今 啓亮、以下マルゴト）は、2025年8月1日にオープンした「ジモティースポット札幌白石店」の運営開始から1ヶ月を迎え、この間に合計12,299品の不要品が持ち込まれ、6,183品がリユースされたことをご報告いたします。

この結果、ごみの削減効果は約17,129kgと試算され、地域資源の循環促進に大きく貢献する滑り出しとなりました。

■ジモティースポットについて

ジモティースポットは、「不要になったけれどもまだ使えるモノ」を地域のコミュニティ内で譲り合うことが出来るサービスです。持ち込み希望の方は、ジモティースポットに持ち込むだけで、手軽に必要とする人に譲渡することができます。そして、譲り受け希望の方は、持ち込まれたモノの情報をジモティーで検索し、ジモティースポットで引き取ることでマッチングが成立する仕組みとなっています。

■リユースの結果について

オープンから2025年8月31日までの間に12,299品の不要品が持ち込まれ（注2）、6,183品が既にリユースされています。ごみの減量効果は、約17,129kgと試算しております（注1）。期間中、最も多く持ち込まれたのは、食器・生活雑貨で全体の約43%、次いで服飾品が約6%、趣味・スポーツ・レジャー用品が約6%でした。これまでごみとして廃棄されていたような古い家具や家電製品などであっても、ジモティーの集客力を活かし、回収後すぐにサイト上でリユース品の情報を掲載することで多くの方にリユース品（6,183品）を提供することができました。

（注1）持ち込まれた不要品の平均重量、リユースされた件数から算出

（注2）持ち込みを開始した2025年8月1日から2025年8月31日を対象に集計

■地域住民・自治体・企業がつながる「共助」の場へ

本店舗では、不要品を事前予約なしで無料持ち込みできる利便性や、粗大ごみ処理費の削減といった生活者ベネフィットも大きく、すでに多数のご利用者様からポジティブな声をいただいています。

マルゴトは今後も、ジモティー社・札幌市との連携のもと、地域に根ざした運営を進めてまいります。

■「ジモティースポット札幌白石店」の詳細

【ジモティースポット札幌白石店について】

住所：北海道札幌市白石区北郷二条3丁目4-12

・営業時間：10時～19時

・定休日：なし（年末年始のみ休み）

・持ち込み対象品：まだ使える家電、趣味・スポーツ用品、子供用品、生活雑貨、家具、食器、衣料品、服飾雑貨、本、CD・DVD、ペット用品 等

※札幌市民の家庭で不要になったモノが対象です。

・運営：マルゴト株式会社

詳細：https://jmty.jp/about/jmtyspot_sapporo

札幌白石店の店内写真



