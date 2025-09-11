Brooks Brothers と ADAM ET ROPE′の別注アイテムが登場！ブラックで制作したブレザーはモードな1着

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区／代表取締役社長：佐々木進）が展開するADAM ET ROPE'(アダム エ ロぺ) は、1818年にニューヨークにて創業した、アメリカの老舗ブランド「Brooks Brothers（ブルックス ブラザーズ）」との別注アイテムを発売します。

本アイテムは、ジュンの公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン） 」にて予約を受付中、2025年9月13日（土）より、ADAM ET ROPE' HOMME取り扱い店舗および、J’aDoRe JUN ONLINEにて販売を開始いたします。

創業200年を超えるアメリカの老舗ファッションブランド「Brooks Brothers」との別注アイテムとしてオールブラックでまとめた、モードな印象のブレザーを制作しました。

今回、「Brooks Brothers」を代表する、ウエストに絞りがないボックスシルエットを採用。

3つボタン段返り、センターフックベントのオーセンティックな装いはそのままに、定番のショートではなく日本では展開の少ないレギュラーの着丈に設定しました。

同サイズで比較すると約3cm違う着丈のバランスに、モノグラムの裏地や、ブラッククロームのボタン、緩やかな肩傾斜に薄い芯地を用いることで、トラッドではなくモードに仕上げました。

高級感のあるオールブラックの1カラーで展開します。

Brooks Brothers for ADAM ET ROPE'

EX NOIR Serge Blazer

PRICE：\89,100（Tax Included）

SIZE：38 / 40 / 42 / 44

COLOR：BLACK

アイテムはこちら(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/product/jacket-outerwear/tailored-jacket/GKV55180)

■販売開始日：2025年9月13日（土）

■取扱店：ADAM ET ROPE' HOMME取扱い店舗、J'aDoRe JUN ONLINE

※一部店舗では、納品の関係上発売日が異なる場合がございます。あらかじめお近くの店舗までお問い合わせください。

【Brooks Brothers（ブルックス ブラザーズ）について】

1818年ニューヨークで創業以来、アメリカンクラシックの伝統の価値を守り続けるブルックス ブラザーズ。

アメリカで初めて既製服を販売し、その2世紀以上に渡る歴史を通してシアサッカー、マドラス、ノンアイロンシャツ、そしてボタンダウンシャツといった象徴的な商品を発表。

今もなお、現代的で革新的なアレンジを加えた新しいトラッドを生み出している。

▪公式ホームページ

https://www.brooksbrothers.co.jp/

▪公式Instagram

https://www.instagram.com/brooksbrothersjapan/

【ADAM ET ROPE'（アダム エ ロぺ）について】

ORDINARY NEWNESS,

ORDINARY COMFORT

毎日に、洗練された心地よさと新しさを。

本当に必要なものだけを選択し、長く、繰り返し使うことの価値感が大切にされる今こそ、

もう一度思い出すべき、機能・効率主義では語りきれない美学。

それはミニマルさ、スタイリッシュさと、手の温もりや、心地よさが共存したスタイル。

意義・機能・美しさというものさしをもち、変わり続ける今と、積み上げられた歴史を行き来しながら、アップデートされていく自分を楽しむこと。

ADAM ET ROPE'は、毎日に、洗練された心地よさと新しさを提案します。

▪公式オンラインストア J’aDoRe JUN ONLINE

https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/

▪公式インスタグラム

https://www.instagram.com/adametrope/

https://www.instagram.com/adametropehomme/(https://www.instagram.com/adametropehomme/)