アニメ『ちびまる子ちゃん』放送35周年記念「ABEMA」で“35時間ノンストップ連続放送”が決定！9月13日（土）夜7時からは“「おどるポンポコリン」1時間耐久ナイト”開催！

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』のアニメ放送35周年を記念し、「ちびまる子ちゃん」公式無料チャンネルにて2025年9月13日（土）に、「おどるポンポコリン」1時間耐久放送をはじめとする、アニメ『ちびまる子ちゃん』の“35時間ノンストップ連続放送”を実施いたします。

『ちびまる子ちゃん』は、さくらももこによる人気漫画が原作で、本作では小学3年生の女の子・さくらももこ（通称まる子）と友人や家族とのさりげない日常がユーモアたっぷりに描かれます。1990年にアニメ放送が開始されて以降、作者の少女時代の体験をもとにしたどこか懐かしさを感じるエピソードや、まる子の等身大の姿が世代を問わず多くのファンに親しまれ、国民的アニメとして長年にわたって愛され続けている作品です。

このたび「ABEMA」にて実施する、アニメ『ちびまる子ちゃん』放送35周年を記念した“35時間ノンストップ連続放送”では、9月13日（土）夜7時より“「おどるポンポコリン」1時間耐久ナイト”と称し、OPテーマ「おどるポンポコリン」を1時間連続で無料放送いたします。また、続く夜8時からは厳選24エピソードを無料放送。“「まる子 大パニック」の巻”“「まる子 おすし屋さんに行く」の巻”など爆笑必至のエピソードから、感動回として人気の“「おかあさんの日」の巻” “「たまちゃん大好き」の巻”まで、ファンからの人気が高い名エピソードを厳選して放送いたします。

なお「ちびまる子ちゃん」公式無料チャンネルでは、TVアニメ『ちびまる子ちゃん』計161話を毎日無料放送中。放送後1週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

ぜひ「ABEMA」で、国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』の名エピソードの数々を無料でお楽しみください。

■放送35周年記念！「ちびまる子ちゃん」35時間ノンストップ連続放送 概要

▼「おどるポンポコリン」1時間耐久ナイト

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年9月13日（土）夜7時～

番組URL：https://abema.tv/channels/chibimaruko/slots/AJKdBhiqcwdMSf

※リアタイ限定放送です。

▼「ちびまる子ちゃん」厳選24エピソード無料放送

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年9月13日（土）夜8時～

番組URL：https://abema.tv/channels/chibimaruko/slots/AJKdFM4Rqeb7cT

※放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

※9月14日(日)夜6時から夜6時30分の編成はございません。

【厳選エピソードラインナップ】

第1期

第15話 「丸尾君 学級委員選挙いよいよ出馬」の巻

第19話 「おかあさんの日」の巻

第31話 「まるちゃん 南の島へ行く」の巻 （前編）

第32話 「まるちゃん 南の島へ行く」の巻 （後編）

第33話 「まるちゃん お化け屋敷に行く」の巻

第40話 「男子対女子 大戦争」の巻

第47話 「お父さんとお母さん けんかする」の巻

第68話 「まるちゃん 作文を書く」の巻

第78話 「まるちゃん 結婚式に出席する」の巻

第87話 「まる子 はまじとウワサになる」の巻

第89話 「まる子 遊園地に行く」の巻

第100話 「花輪邸 ついに公開」の巻

第101話 「花輪クンちに来た友人帰る」の巻

第109話 「みどりちゃんのバレンタインデー」の巻

第113話 「まる子 ノラ犬に追いかけられる」の巻

第116話 「永沢君の家、火事になる」の巻

第117話 「永沢君ちの火事見舞い」の巻

第126話 「食用ガエルで大騒ぎ」の巻

第127話 「フタが開かない」の巻 「まる子 砂時計が欲しい」の巻

第128話 「まる子 大パニック」の巻

第2期

第5話 「たまちゃん大好き」の巻

第16話 「なかよしの集い」の巻

第18話 「まる子 おすし屋さんに行く」の巻

第19話 「まる子 ローラースルーゴーゴーがどうしても欲しい！！」の巻

■「ABEMA」／「ちびまる子ちゃん」公式無料チャンネル 概要

チャンネルURL：https://abema.tv/now-on-air/chibimaruko

※放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

【放送作品ラインナップ】

▼TVアニメ『ちびまる子ちゃん』計161話（第1期141話＋第2期20話）

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/482-109

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ

※画像をご使用の際は、

【(C)さくらプロダクション / 日本アニメーション】

のクレジット表記をお願いいたします。