『中島みゆき 劇場版 LIVEセレクション２』2026年1月2日(金)全国公開決定！「時代」「ファイト！」「空と君のあいだに」「糸」「地上の星」「銀の龍の背に乗って」「宙船（そらふね）」「麦の唄」ほか
中島みゆき 劇場版 LIVEセレクション２
(C)2026 YAMAHA MUSIC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC.
2026年1月2日（金）より、全国映画館にてロードショー！
私たちが生きるこの時代には、中島みゆきの、歌があるー
2022年～2024年に劇場公開された『中島みゆき 劇場版 ライヴ・ヒストリー 2007-2016 歌旅～縁会～一会』（2022年1月公開）、『中島みゆき 劇場版 ライヴ・ヒストリー2』（2022年12月公開）、『中島みゆきコンサート「歌会VOL.1」劇場版』（2024年12月公開）劇場版3作品を一挙上映する『中島みゆき 劇場版 LIVEセレクション2』が2026年1月2日（金）全国で公開決定！
「時代」「ファイト！」「空と君のあいだに」「糸」「地上の星」「銀の龍の背に乗って」「宙 船(そらふね)」「麦の唄」「俱(とも)に」他、魂を震わす圧巻の歌唱の数々が、迫力の5.1chサラウンドで、映画館の大スクリーンに甦ります！あたかもコンサート会場の最前列にいるかのような臨場感を体感できる、この貴重な機会をお見逃しなく！
中島みゆき 劇場版 LIVEセレクション２
2026年1月2日（金）
●中島みゆき 劇場版 ライヴ・ヒストリー 2007-2016 歌旅～縁会～一会（2022年1月公開）
●中島みゆき 劇場版 ライヴ・ヒストリー2（2022年12月公開）
●中島みゆきコンサート「歌会VOL.1」劇場版（2024年12月公開）
前売：3,000円(税込) 当日：3,３00円(税込)
※前売券は2025年10月24日（金）発売開始
※詳しくは公式サイトにて
https://miyuki-ls-movie.jp/
配給：ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
(C)2026 YAMAHA MUSIC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC.