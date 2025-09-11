『名もなき者の詩 昔懐かしきドット絵RPG』新英霊光属性プリースト「聖心の祈り手・エイラ」登場

LIGHTCORE GAMES LIMITED

7月末に日本サービスを開始した『名もなき者の詩』は、懐かしくも新しいドット絵の世界観で多くの冒険者たちを魅了し続けています。ゲームの舞台に、光を宿し祈りを捧げる新英霊「エイラ」が初登場、英霊たちが秋の装いをまとった「華容絵巻」シリーズの新コスチュームも公開されます。

さらに、サービス開始から1か月、季節は夏から秋へ。鮮やかな彩りを添える大型イベント「雲霓の饗宴」が幕を開けました。ログインボーナスやボードゲーム仕立ての冒険、猫と遊ぶアクションゲームなど、多彩なコンテンツが揃い、この秋だけの特別な体験を冒険者に届けます。

光に抱かれた祈り手、「神聖なる心」エイラ参戦！

聖域の祈りを武器に、仲間を守り導く光属性英霊「エイラ」。

エイラは、優しい祈りで味方を癒し、聖光の加護で彼らを守りながら、敵には厳しい裁きを下す光属性プリーストです。その能力は、彼女の温かい言葉や世界に伝わる伝承と深く結びついています。

・「聖なる光は常にあなたと共にあります。」

エイラは戦場で絶えることなく癒しの光を注ぎ、味方が孤独に苦しむことを防ぎます。あふれる慈愛はやがて堅固なシールドとなり、仲間を優しく包み込みます。

・「祈りは最も堅固な盾。どうか安心してあなたの願いを委ねてください。」

エイラの祈りは「聖光の加護」となり、ダメージを“1”に変える奇跡をもたらします。HPが半分以下に落ちた仲間は、聖なる光に抱かれ最大HPの一部を即座に取り戻します。

・「救済の象徴であり、死の審判者でもある」

エイラは敵から攻撃を受けるたび、ランダムな敵に「光の裁き」を下します。それは死者を悼む祈りであると同時に、敵の力を削ぐ確かな天罰となります。積み重なる裁きはやがて敵の戦意を奪い、最後には重く厳しい一撃となって降り注ぐでしょう。

その清らかな姿に加え、彼女の新たな魅力を際立たせる専属コスチュームも同時に登場します。

「黄昏の花舞」： 森の夜明けにささやき、死の境界を見守る秘めたる守護者であったエイラ。人知れず傷を癒し、運命の糸を操る存在だった彼女が、新コスチューム「黄昏の花舞」を纏い、伝説のベールを脱ぎ捨てました。純白と朱色の神聖な巫女装束は、公然と救済と審判の使命を果たす決意の象徴。隠された神話の存在から、誰もがその姿を目にできる真の守護者へと、エイラは新たな物語を紡ぎ始めます。

新英霊「神聖なる心・エイラ」は、イベント期間中のログインや「雲霓の饗宴」への参加によって、すべての冒険者が無料で入手可能。さらに、彼女を昇格させることで、この専属コスチュームも獲得できます。



神聖なる心と共に、新たな物語を紡ぎ出しましょう。

遊び心あふれる秋の特別コンテンツ、イベント「雲霓の饗宴」開幕！「華容絵巻」コスチュームが新登場、ミニゲームで豪華報酬を！

秋イベントは、冒険を彩る新規コスチュームと多彩なコンテンツを用意。日々のプレイを通して、エイラの欠片や限定アイテムを手に入れることができます。四名人気英霊のチャイナドレス姿もぜひお見逃しなく！

絵巻物から抜け出したかのような新装いシリーズ「華容絵巻」

・「秋水芙蓉」ノーラ

秋の湖面に咲く蓮の花を思わせる衣装。透明感のある水色の装飾が、彼女の静かな美しさを引き出します。

・「桜唇の息」ピアレス

桜の花弁のような淡い紅をあしらったドレス。清らかさと艶やかさを兼ね備え、戦場でも舞台でも輝きを放ちます。

・「花雲の辻」イセット

雲間に花が咲くような幻想的な衣装。軽やかに揺れる布地が、彼女の神秘的な魅力を一層際立たせます。

・「絵巻の華」スヴィア

漆黒の竜鎧を基調に、絵巻の彩りを散りばめた凛々しい姿。竜騎士としての威厳と、絵巻物語の主人公のような華やかさを両立しています。

雲海と紅葉の中で挑む、多彩な冒険

魅力的な新衣装や英霊に加え、「雲霓の饗宴」では多彩なコンテンツが登場。ボードゲーム風の冒険やパズル完成、さらには猫と遊ぶアクションまで、遊び心あふれる体験が勢ぞろいしています。秋の空気を感じながら、特別な報酬を手に入れましょう！

・願いの聖域

SSR英霊「エイラ」が期間限定で登場。イベントアイテムを消費して報酬を抽選し、一定回数に達するとボーナスも解放。報酬プールは空になると更新されるため、挑戦するほど豪華アイテムを集められます。

・浮雲の奇譚

雲海に囲まれたボードゲーム風の冒険。サイコロを振って進み、金の卵やカードマッチ、マグネットなど、毎回異なる奇遇イベントを楽しめます。スタート地点を通過するたびにリセットされ、繰り返し挑戦可能。

・小さな宝物祭

「秋の収穫篭」を開封すると、ランダムでアイテムや珍しい報酬が入手可能。毎日コツコツ参加して、秋の恵みを積み重ねましょう。

・ウィッシュパズル

イベントミッションでパズルの欠片を集め、ピースを解放していくコンテンツ。ラインを揃えるごとに報酬、全体完成で「レアコスチューム選択箱」が獲得できます。

・猫の遊び場

好評だったアクションミニゲームが再登場！気まぐれな猫たちを避けながらアイテムを集め、最高難易度をクリアすると特別アイコンを獲得可能！

今秋の冒険を存分にお楽しみください。続きの10月も、新しいゲームプレイモードや育成要素など、さらに魅力的なコンテンツが続々実装予定ですので、どうぞご期待ください！

【基本情報】

タイトル：名もなき者の詩 昔懐かしきドット絵RPG

ジャンル：ターン制バトル×育成×放置ドット絵ファンタジーRPG

日本サービス開始日：2025年7月29日（火）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

対応OS：iOS / Android

公式X（旧Twitter）：https://x.com/LIGHTCOREGAMES(https://x.com/LIGHTCOREGAMES)

ダウンロード

iOS：https://unsunghero.go.link/aVk5D

Android：https://unsunghero.go.link/6E00e