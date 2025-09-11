インサイドセールス連携を強化する新サービス「Onboard」を提供開始

ブリッジインターナショナル株式会社

ブリッジインターナショナル株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：吉田融正、以下「ブリッジ」）の子会社であり、マレーシアの首都クアラルンプール近郊に拠点を構える総合マーケティング企業、BRIDGE International Asia Sdn Bhd（以下「ブリッジインターナショナルアジア」）は、インサイドセールスとの連携を支援するプラットフォーム 「Onboard」の提供を開始いたします。

ブリッジインターナショナルアジアは、東南アジアでB2B分野の新規顧客開拓を支援するインサイドセールスサービスを提供しており、これまで多数の日本企業各社の海外事業展開をサポートしてまいりました。 このたび当社は、新たにインサイドセールスとクライアント企業の連携を支援するSaaS型プラットフォーム「Onboard（オンボード）」をリリースいたしました。

「Onboard」により、当社の営業代行サービスとクライアント企業の営業活動を密接に連携させ、成果の最大化を実現します。本サービスは、当社のインサイドセールスサービスと組み合わせてご利用いただけます。

SaaS型プラットフォームとしてご提供

「Onboard」は、ブラウザからログインするだけで簡単に利用を開始でき、クライアント企業の環境に依存せずスムーズに導入いただけます。また、日本語・英語をはじめとする多言語に対応しており、国境を越えた営業活動を強力にサポートします。 「Onboard」は、当社インサイドセールスチームとクライアント企業の営業チームが一体となり戦略的に営業活動を推進できることを目的としています。外部委託の枠を超え、パートナーとして成果を共創する、新しい営業支援の形を提供します。

第1フェーズで提供する機能

ご提供を開始した第1フェーズでは主に以下の機能を提供いたします。

第2フェーズ以降で順次追加予定の機能

- 資料・レポート共有：営業成果や提案資料をスムーズに共有し、情報を一元管理。- メッセージ機能：営業担当・マーケティング・マネジメント間でリアルタイムな連携を実現。

「Onboard」は継続的に機能を拡充していく予定です。第2フェーズ以降で予定している機能はこちらです。

当社の強みと実績

- ダッシュボード：KPIや進捗を可視化し、戦略的意思決定を支援。- ターゲット企業リスト：見込み企業を整理・優先順位づけし、効率的な営業活動を促進。- コールログ：架電内容や結果を記録・共有し、営業活動の透明性と改善サイクルを強化。

マレーシアを拠点として約10年に渡って多くのクライアント企業の営業活動を支援してきた当社には、マレーシアの約6.5万社の企業情報がデータベース化されています。このデータベースを活用して、ターゲットリストを作成したうえで、営業アプローチを展開いたします。

【BRIDGE International Asia Sdn. Bhd. について】

- 約6.5万社のマレーシア企業データベースからターゲット500社を抽出可能- 英語・マレー語・中国語など多言語での商談対応- マレーシアの他、シンガポール、インドネシア、フィリピンなどASEAN全域で展開- 製造業、物流、通信、IT、食品など多岐にわたる業界で実績多数- デジタルマーケティングとの連携による効果的な営業施策

ブリッジインターナショナルアジアは、2014年にマレーシア現地法人として創業し、日本とマレーシアの架け橋としてクライアント企業の東南アジアでのビジネス展開を支援する総合マーケティング企業です。

海外進出前の市場調査、戦略立案、事業モデルの構築、そして、海外での営業・マーケティングを実行するためのリソースまで、専門知識と豊富な経験を活用して、クライアント企業の海外事業を推進する各種プロフェッショナルサービスをワンストップサービスとしてご提供いたします。

会社名：BRIDGE International Asia Sdn. Bhd.

登録番号：201401012326 (1088406-U)

創業年月日：2014年4月9日

住所：B-8-02, Capital 2, Oasis Square, No. 2, Jalan PJU 1A/7A,

Oasis Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

代表者：代表取締役社長 阿部慎吾

Web: https://bridge-i.asia/ja/

Media: https://connection.com.my/

System Solution: https://www.edx.com.my/

事業内容：マレーシアを拠点とした、総合マーケティング企業

・ ビジネスコンサルティング

・ デジタルマーケティング事業

・ BPO/インサイドセールス事業

・ システムソリューションズ事業

【ブリッジインターナショナル株式会社 会社概要】

社 名：ブリッジインターナショナル株式会社

https://bridge-g.com/

設 立：2002年1月

本 社：東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー19階

資本金：552百万円（2024年6月末現在）

代表者：代表取締役社長 吉田融正

事業内容：

・インサイドセールスアウトソーシング事業

・プロセス・テクノロジー事業

・研修事業

