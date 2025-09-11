【GDO調査リポート】9割のゴルファーが「メインボール」を決めている

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石坂 信也、以下「GDO」）は、ゴルフボールに関するアンケート調査を実施し、ゴルファー6,258人からの回答を得ました。

【調査結果のポイント】

・約9割のゴルファーが“愛用ボール”あり。乗り換えるきっかけは？

・飛びだけじゃない？ゴルファーが求めるボール性能

・ボールとクラブの関係に“相性”は存在するのか？

■ 約9割が「メインボール」を決めている

回答者の87.6％がメインボールを決めており、ゴルファーの多くが特定のボールにこだわりを持っていると言える結果となりました。また、メインボールを乗り換えた経験があると答えたのは全体の76.8％で、乗り換えたきっかけは「価格が安かったから」（28.3％）、「使ってみてスコアが良くなったから」（24.6%）、「試供品を試して良かったから」（16.6%）が上位の回答となっています。

■上級者は「ショートゲーム重視」、初級者は「ティショット重視」で選ぶ

ボール選びで最も重視するシーンは、スコア70台以下の「アプローチショット」（46％）に対して、120台以上は「ティショット」（36.3％）という結果に。レベルによってボールに求める性能が大きく異なることが明らかになっています。昨今のツアー系ボールの多くが「飛んで止まる」性能をアピールしていますが、上級者にとっては「飛ぶ」性能よりも「止まる」性能の方がより重要だということが分かりました。

■スコア70台以下では約8割が実感「ボールとクラブの相性」

全体の58.7％が「ボールとクラブの相性を実感したことがある」と回答しており、上級者ほどその割合が高くなっています。スコア70台以下では79.4％が「実感したことがある」と回答しました。全体的に相性を実感しやすいクラブはドライバーとなっていますが、上級者はショートゲームで使うウェッジやパターでもボールとの相性を感じており、「重要視するシーン」の調査結果ともリンクする結果となりました。



このほか、平均スコアとボール購入単価の相関や、愛用ボールを選定する際の情報伝達ルートなども明らかになっています。GDOは今後もさまざまな面からゴルファーの実態を調査していきます。

【アンケート調査の概要】

調査期間：2025年5月9日（金）～5月15日（木）

調査方法：Webアンケート（インターネット定量調査）

対 象：GDOクラブ会員（無料）にメールマガジンなどで協力を依頼

回 答 数：GDOクラブ会員447,767人に依頼し、6,258人が回答

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）について

株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインは「多様性を認め合い、人生を楽しむことができる寛容な社会を目指す」ことを理念として掲げ、ゴルフのワンストップ・サービス（見る・買う・行く・楽しむ）を提供するゴルフ専門ポータルサイト「GDO」を2000年より展開しています。

近年はゴルフにデータ/テクノロジーを融合した打球追跡システム「トップトレーサー・レンジ」のゴルフ練習場展開やゴルフレッスン・スタジオ「GOLFTEC」の運営、「スピードゴルフ」「スノーゴルフ」などゴルフの多様性を追求するイベントなどを展開し、ゴルフを通じて豊かで「あそび」のある生活を提供しています。

本社所在地：東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア8階

URL：https://www.golfdigest.co.jp