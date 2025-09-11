〈レペット〉唯一無二のオリジナルシューズを作ることができる「アトリエレペット」伊勢丹新宿店にて開催 | メンズサイズもオーダー可能
株式会社ルックが展開するRepetto（レペット）は、9月17日(水)～9月23日(火・祝)の期間、伊勢丹新宿店にてバレリーナシューズのセミオーダーシステム「アトリエレペット」を開催いたします。
約100種類のマテリアルやグログランテープ、シューレースを組み合わせて世界に1足だけのシューズを作ることができます。
オーダーされたシューズは、フランス・ドルドーニュ地方のアトリエにて職人達によって一つ一つ丁寧に手作りされ、約3か月半後にあなたのもとへ届きます。
この特別な機会に、唯一無二のオリジナルシューズをオーダーしてみませんか。
マテリアル
グログランテープ
シューレース
オプションチャーム
【対象モデル】
Ballerinas Base（バレリーナ ベース）
アイコンモデルのサンドリオンをはじめとするラウンドトゥのバレエシューズ。ヒールの高さやヴァンプの長さを変えることでオリジナルのモデルが完成します。深い甲が特徴の「Lilouh（リル）」と、つま先が切り返しデザインになった「Flora（フローラ）」もオーダー可能です。
Zizi (ジジ)
フランスを代表する芸術家セルジュ・ゲンズブールが愛用したことでも知られるレースアップシューズ。
Michael（マイケル)
コンフォートなローファーシューズ。
【開催概要】
■期間
9月17日(水)～9月23日(火・祝)
■価格
レディース税込 73,700円から
メンズ 税込 91,300円から
■サイズ
レディース 22.0cm～26.7cm
メンズ 24.6cm～28.8cm
※モデルによっては、サイズ及び、マテリアルのご用意がない場合がございます。
※フランスのアトリエでお作りしますので、お渡しまで約3ヶ月半ほどお時間を頂戴いたします。
※オーダー状況によりお渡しまでお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。
■ご予約・お問い合わせについて
事前予約は不要ですが、ご希望がある場合は、お電話にて承ります。
伊勢丹新宿店 代表
TEL：03-3352-1111
https://www.repetto.jp/our-boutiques/?c=isetan_shinjuku
【About Repetto】
1947年、振付家の息子であるローラン・プティの助言によりローズ・レペットがダンスシューズをデザインしたことから始まったブランド。その後ブリジット・バルドーの要望によって誕生したフラットバレリーナシューズの成功からレペットの神話が生まれました。伝統的な技術を用いて手作りされた靴は、確かなクオリティと美しさを約束します。
【レペット日本公式アカウント】
Website: https://www.repetto.jp/
Instagram: https://www.instagram.com/repettojapan/
Facebook: https://www.facebook.com/RepettoJapan/
LINE: https://page.line.me/153fmndv?openQrModal=true